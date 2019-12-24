家教明言：無功課的快樂聖誕？

學校在長假期給予學生家課，是否和放假的原意背道而馳？

我們分析事情並不是非黑即白，家課的原意是為孩子更好地掌握所學習的知識，有些預習式家課，則能幫助孩子在進入新的學習內容前打下基礎，讓學習事半功倍。然而，因為學生做出來的功課水準有差異，於是用更多的功課去為孩子補底便慢慢成了常態，而長假期更是補回未掌握知識的「大好時機」，久而久之，在長假發放的家課便愈來愈多，操練的成分也愈來愈重，以至家課的「含金量」也愈來愈低，對學生幫助不大。究竟怎樣的長假期家課才對孩子帶來更好的學習效果呢？

研究：假期自主學習更有成效

筆者認為，一切應由孩子學習的天性入手，內在動機永遠是教育的第一步。對着不喜歡做的事情，孩子會用不情不願的態度去「磨時間」；相反，為着喜愛的遊戲、運動、創作發明，卻可以廢寢忘食，樂此不疲。香港基督教服務處與香港浸會大學及4間小學於去年推行了一項「長假期無功課」計劃，讓學生在長假時自主學習活動，如參加花式足球計劃、設計畫冊等，研究發現參與計劃的806名學生在假期後自評學術能力有所上升，可見讓孩子有所選擇，以興趣主導的家課對孩子有實質的幫助。

嘗試把時間還給孩子

筆者任教的學校，在這幾年也嘗試在部分長假期推行自主學習計劃，看到學生在假期後和我們分享如何研發了一部吸塵機、怎樣把交叉跳繩苦練成功、把夢想遊歷的地點行程編排好、自行初探密碼學、和家人的寶貴共讀時光……看來，把時間還給孩子，讓孩子自主學習是我們未來更值得多關注的議題。

今天是平安夜，祝願爸爸媽媽和孩子們在這個聖誕節發掘到更富趣味的自主學習，又或趁着溫馨的節日親子共讀，體驗書本世界的多姿多采。

作者簡介﹕全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

文：鄭家明 （基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

[Happy PaMa 教得樂 第273期]