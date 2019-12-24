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Happy PaMa 教得樂 第273期

Happy Pa Ma

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民房四寶：聖誕鐘聲下的向日葵

【明報專訊】有人說，聖誕鐘聲，是提醒人這是愛和寬恕的季節。但對於曾經傷害過自己的人，愛，說易行難。當然知道寬恕其實是放過自己，心卻又實在原諒不了。這天，陪一個50多歲的婦人到醫院，她鼓起了最大的勇氣去探望前夫的媽媽，與其說是探望，更準確的描述是道別，因老奶奶已走到人生的盡頭。見老奶奶迷迷糊糊地在牀上喘氣，即使已戴着氧氣罩，一呼一吸都甚吃力。

原諒傷害自己的人 談何容易

「奶奶。」婦人輕拍她，老奶奶就立刻清醒過來，並示意替她除下氧氣罩，要看清楚面前這個接近20年沒有見面的媳婦。老奶奶說話不多，一直緊緊地捉着媳婦的手，臉上滿是欣慰。「你……原諒……我兒子，好嗎……？回……回家吧……」當知道媳婦快要離開，她用上最後的力氣在哀求。「知道了，奶奶，我已原諒了他，我一陣就回家。」媳婦道。當然，婦人只想安慰老奶奶，不讓她抱着遺憾辭世，這是愛，即使無法原諒。

忽然留意到老奶奶的牀頭櫃放有一株向日葵，使我想起另一個故事。

時為1944年，一個快要死去的德國士兵請護士給他找來一個猶太人，因他心裏所受的折磨遠比身體所受的大，士兵要向這個猶太人坦白過去所參與的暴行。那個時候，德國人都沒有把猶太人視為人，長官常派他們射殺手無寸鐵的猶太人。他曾與同伴一起把300個猶太人逼進一幢房子，然後倒上汽油，再用手榴彈去炸毁房子。這名士兵與同伴還伺在外面射殺那些從火海中逃出來的猶太人。長官說行動非常「成功」，共有300具屍體，當中有老人、有婦孺。

德國士兵臨終 求猶太人寬恕

多年來，這個士兵無法忘掉那天猶太人淒厲的尖叫聲、婦孺逃出來驚恐的面容，更無法忘記自己開槍射殺他們的情景。一對父母想帶孩子從窗戶跳出去，他先把孩子擊斃，看見父母呼天搶地的絕望，再扣動扳機，把他們也幹掉。這一幕在他腦海一直揮之不去，每當午夜夢迴，仍清楚看見那個孩子的眼神。

現在這士兵將要離世，在病牀上，他懇求面前這一個陌生的猶太人，說：「我兩手沾滿鮮血，必須懺悔。在我等候死亡的這個晚上，我渴望對你這個猶太人說出我曾對你們所做過的一切，並且請求你的饒恕。我知道這樣的請求很過分，但若你不饒恕我，我就死不瞑目。」面對一個將死的人，應給他最後的安慰吧。但假如你是這猶太人，會如何回應？

倖存者內心交戰 沉默離開

這個猶太人是集中營的倖存者，名叫西蒙．維森塔爾（Simon Wiesenthal），事實上，他的家族由老至幼有89人被德軍殘殺至死。這天，他沉默地站在這名垂死的德軍面前，心中十分掙扎，一句話也沒有說就離開了病房，那士兵就這樣死了。維森塔爾用文字把這段故事寫成了《向日葵》（The Sunflower），讓世人替他回答這士兵臨終前的請求，也讓士兵的剖白成為擁有公權力的人的提醒和鑑戒。

作者簡介﹕前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

文：歐偉民

[Happy PaMa 教得樂 第273期]

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