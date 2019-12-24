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Happy PaMa 教得樂 第273期

Happy Pa Ma

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不一樣教師：教數兼唱歌 活出燦爛人生 王靖喬：多得父母給予空間

【明報專訊】在舞台上，她是一個感性的唱作歌手，但走到台下，搖身一變，成為春風化雨的數學教師。感性與理性，不一定矛盾對立，相反，在王靖喬（Silian）身上，交互編織出一段精彩燦爛的人生。

文︰沈雅詩

走入香港浸會大學找Silian訪問，嬌小玲瓏兼一副娃娃臉的她，混入人群之中，不說還以為她是一個大學生。青春加上有另一重特別的身分，似乎令Silian更容易融入年輕人的世界。「試過上堂時有學生起哄，要我唱歌，我當然沒理睬他們啦！」

跟Silian聊天，她一輪嘴談了很多如何廢寢忘餐，像偵探一樣，抽絲剝繭地破解數學難題；又說了很多如何從大自然的一草一木、一花一葉，尋找作曲填詞的靈感。她彷彿一天有48小時，亦有無窮的精力，「有學生也問我，怎麼好像常常都充滿能量？我會說，是因為數學與音樂也是我的最愛，縱然肉體上會感到疲倦，但因為精神上很滿足，於是分泌出安多酚，讓我有力量繼續去做」。

能夠找到自己的人生方向，是一件幸福的事。但別以為Silian是那些贏在起跑線的尖子，「小時候很懶，試過考包尾，喜歡做Deadline Fighter（死線戰士）」。音樂亦然，「自小學鋼琴，但要媽媽逼才肯練琴；小學時期被老師選了入choir（合唱團），但也不是特別喜歡，你叫我唱便唱那種」。

加國體驗真正學習

一切的改變，源於11歲那年，舉家移民加拿大後。「在加拿大讀書，大家對分數不像香港般執著，課程的進度會比香港慢，但正正這樣，教師有充足的時間慢慢教，以致每個課題都教得很仔細，幫學生打好基礎。」Silian笑言，在加拿大讀書，是真正的學習，相反，在香港，學生只是充當考試機器，「有時拿着香港中學的數學卷來看，我也抓不着頭腦，為什麼那些題目只想學生充當計數機，於是學生為求計得快，便選擇走精面，只管拿着幾條formula（方程式）走天下，但為什麼要這樣計，他們卻不求甚解」。

找到樂趣 自願練琴

在加拿大， Silian體驗新的學習方式，也漸漸發掘到自己的數感不錯；在音樂路上，她亦有新的體會，「中學加入了school band，負責彈鋼琴和敲擊樂，終於不用媽媽逼迫，也自願去練琴。到後來升上大學，在社區做義工時結識了一班喜歡夾band的uncle，他們又願意讓我加入一起玩，便開始了我歌手的身分，經常在社區表演」。

2010年，Silian在加拿大認識了著名音樂總監杜自持，且獲對方邀請擔任張學友世界巡迴演唱會的和音歌手，亦因為這樣，Silian再次踏足闊別了16年的香港。完成了兩年全職和音歌手生涯，Silian又發現自己對數學念念不忘，於是決定「兩條腿走路」，一邊做音樂，一邊教數學。

盼家長珍惜孩子好奇心

「多得父母給我很多空間。」這句說話，三番四次出自獨個兒回流香港發展的Silian口裏。她慨嘆，現今香港的教育氛圍，害得做父母的都急促起來，亦對孩子缺乏耐性，「很多家長也容不下孩子學得慢，怕他們給同學比下去，所以除了課本內容，最好什麼也不要談」。Silian稱，這最終只會磨滅孩子的學習興趣，「要記着，每個小朋友的學習歷程都不一樣，有快有慢，像我，起步慢，但不代表一定差。也要珍惜孩子今天仍然有的好奇心，他們想問家長就好好給他們一個答案吧」。

[Happy PaMa 教得樂 第273期]

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