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Happy PaMa 教得樂 第273期

Happy Pa Ma

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【明報專訊】《豬豬過聖誕》

內容：豬豬好愛聖誕節，他會向聖誕公公寫一張「水蛇春」般長的禮物清單。聖誕夜，聖誕老公公放下禮物，喝了牛奶準備離開時，卻被豬豬「攔途截劫」，要求更多禮物。聖誕老公公坐上雪橇極速逃走，可是豬豬卻緊緊咬住他的大屁股不放，展開一段驚險的追逐場面。

作者、繪者：艾倫‧布雷比

譯者：黃筱茵

出版社：小時報

《哈維‧史藍芬伯格的聖誕禮物》

內容：在一個聖誕夜裏，聖誕老公公送完禮物回家，正準備上牀睡覺，卻發現袋子裏還有一份禮物，那是要給住在山上窮小孩哈維‧史藍芬伯格的聖誕禮物。為了「使命必達」，聖誕老公公要攀山涉水，排除萬難。原來一份禮物的背後，是滿載別人的勇氣、努力與愛！

作者、繪者：約翰‧伯寧罕

譯者：李瑾倫

出版社：和英文化

《天使的禮物：一個聖誕節的故事》

內容：有個小嬰兒快要誕生，小天使想送禮物給他，但不知道送什麼好。在黑暗的空中，小天使覺得自己很渺小，也很孤單，她想小嬰兒也有同感。於是，小天使想到要送什麼了，是一份最閃亮的禮物！

作者：艾莉森‧麥基

繪者：彼得‧雷諾茲

譯者：宋珮

出版社：道聲

■好書推介

《小兔兒好想要一個聖誕禮物》

作者：矢崎節夫

繪者：黑井健

譯者：思謐嘉

出版社：大好書屋

《泰迪的禮物》

作者：蓓拉德

繪者：瑪麗西蒙

譯者：郝廣才

出版社：格林文化

《好小好小的聖誕禮物》

作者、繪者：彼得‧雷諾茲

譯者：宋珮

出版社：道聲

《給親愛的聖誕老公公》

作者：瑪莎．布洛肯布羅

繪者：李‧懷特

譯者：艾可

出版社：水滴文化

[Happy PaMa 教得樂 第273期]

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