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Happy PaMa 教得樂 第273期

Happy Pa Ma

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本周FOCUS．採訪手記：教師放學做關公？

【明報專訊】如果閣下是《Happy PaMa 教得樂》的粉絲，相信一定會留意到，我們除了有很多育兒貼士、玩樂情報外，亦有不少篇幅報道學校，包括介紹新穎的教學法、特色課堂活動等。這些版面一方面是希望幫助到家長更全面掌握不同學校的資訊，好作日後選校的參考，另一方面，亦希望讓教育界同儕有互相分享、借鏡的平台。

學校設推廣組 負責聯絡傳媒

不過，大家又有否想過，為什麼我們常常發掘到這麼多校園題材呢？記者同事們用心蒐集資料、耳聽八方，這固然是「搵料」途徑之一；但其實更多時，都是校長或教職員主動向我們「報料」。

近年愈來愈多學校設有推廣組，職能就如商業機構的公關，負責聯絡傳媒，推廣及宣傳學校各方面的成就及工作。別以為聯絡工作只會在辦公時間做，事實上，我經常都在晚上及假日收到校長、教師的來電或WhatsApp「報料」。坦白說，我也戥他們辛苦，日間已經要處理繁忙的教務工作，晚間還要和傳媒打交道。

放假照開工 沒有補錢補假

另外，宣傳工夫不是打幾個電話便完事，還要落實連串採訪安排的細節。况且，學校很多活動都安排在周六日或假期舉行，諸如開放日、嘉年華、STEM成果分享會、音樂表演……我早前便收過一間小學的採訪邀請，一連3個星期六都有不同活動！記者們假日開工尚可以申請補假，但教育界卻沒有補錢補假這回事。換言之，這間學校的教師、校長都要連「踩」3個周末無假放，真是少一點韌力也不行，令我由衷佩服。

（編按：今期稿擠，「升學攻略」暫停一期。）

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第273期]

相關字詞﹕宣傳 採訪 公關 傳媒 教育界 採訪手記

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