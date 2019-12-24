好去處：嘉年華狂歡 玩攤位遊戲睇雜技

【明報專訊】聖誕節又怎少得去嘉年華狂歡？位於中環的友邦嘉年華一如以往，設有多元化的機動遊戲、玩樂設施、攤位遊戲及靚靚自拍點，大小朋友都玩得開心。今年的機動遊戲，除有小朋友最愛的碰碰車、騎馬仔、飛天鞦韆等，還加入了驚慄的「鬼屋列車」，歡迎膽子大的豆丁去挑戰一下。另外，攤位遊戲也有一系列最新電影角色毛公仔作為獎品，包括《長毛雪寶》、《雪人和雪犬》，以及Marvel超級英雄系列如死侍、鐵甲奇俠、蜘蛛俠、雷神和美國隊長等等，一於把它們帶回家吧！