荔枝角賞「雪」 踏四輪車玩「食字gag」

此外，擅長以「食字gag」作為插畫設計題材的Johnee亦在D2 Place二期地下The Garage設置了「Sing Hohoho穿梭館」，裏面有可愛的打卡主題裝置，如「小殼雞」畫上了住在小蛋殼中的小雞，「4腳蛇」則用「4」字畫成蛇的腳，非常有趣；另一布景則是以霓虹為主題，讓大家拍到最潮最特別的聖誕照片。

■INFO

Doggi Doggi Galaxy飄雪漫遊及Sing Hohoho穿梭館

日期：即日至2020年1月5日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：荔枝角 D2 Place一期天台花園（飄雪漫遊）、D2 Place二期地下The Garage（穿梭館）

參加方法：穿梭館免費開放；飄雪漫遊需於商場二期辦公室大堂領取免費入場證，入場證將於每場次開始前兩小時派發。每人限領1張，先到先得

[Happy PaMa 教得樂 第273期]