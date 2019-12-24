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Happy PaMa 教得樂 第273期

Happy Pa Ma

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荔枝角賞「雪」 踏四輪車玩「食字gag」

【明報專訊】每年聖誕，D2 Place天台的飄雪活動都是大家指定打卡地點之一，正因為香港沒有雪，所以許多人都渴望過一個浪漫的白色聖誕。今年這個飄雪活動更加入了玩樂元素，以「香港掂檔十大匠人選舉2019」出爐冠軍插畫師劉冠瑤（Johnee）設計的Doggi Doggi星球做主題，為大家在天台上準備了多艘可愛「太空飛船」，邀請大小朋友一同坐上。這些「太空飛船」其實是雙人腳踏車，讓人們可以邊踏車，邊欣賞雪花飄落的迷人美景。

此外，擅長以「食字gag」作為插畫設計題材的Johnee亦在D2 Place二期地下The Garage設置了「Sing Hohoho穿梭館」，裏面有可愛的打卡主題裝置，如「小殼雞」畫上了住在小蛋殼中的小雞，「4腳蛇」則用「4」字畫成蛇的腳，非常有趣；另一布景則是以霓虹為主題，讓大家拍到最潮最特別的聖誕照片。

■INFO

Doggi Doggi Galaxy飄雪漫遊及Sing Hohoho穿梭館

日期：即日至2020年1月5日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：荔枝角 D2 Place一期天台花園（飄雪漫遊）、D2 Place二期地下The Garage（穿梭館）

參加方法：穿梭館免費開放；飄雪漫遊需於商場二期辦公室大堂領取免費入場證，入場證將於每場次開始前兩小時派發。每人限領1張，先到先得

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