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Happy PaMa 教得樂 第273期

Happy Pa Ma

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好去處：平安夜雲上彈彈跳 駕飛船飄雪漫遊

【明報專訊】平安夜已經來到，代表聖誕假期開始了，身為爸媽的你如果還未為子女準備節目，毋須徬徨，這裏為大家嚴選多個能夠給豆丁盡情放電的好去處，有了這個聖誕懶人包，一家人必定好玩到「衝上雲霄」。

「彈彈雲」3種高度 爸媽子女齊齊跳

到過日本戶外遊樂場的大小朋友對「彈彈雲」絕對不會陌生，它是一個外貌如太空館的白色半球體，狀似白雲；其質料卻不像充氣彈牀般軟腍，結實得來又相當有彈性，最適合小朋友在上面蹦蹦跳跳，或者在斜坡位置滑下來，非常刺激。

這個「彈彈雲公園Puffy Park」是D‧PARK愉景新城參考日本國民公園的遊樂設施，並與美國回流的本土資深女建築師吳浩恩合作創造，更為是次活動特別申請專利物料，採用的是堅韌牢固的PVDF外膜，既具承重力，同時無味無毒。場內共有3個不同高度的「彈彈雲」：高0.7米的彈彈雲是為2至4歲的幼童而設、1.2米的彈彈雲則為4至8歲的小童而設，至於大哥哥姐姐甚至爸媽們，可以跑到高達1.8米的「彈彈雲」一試體能！為了安全起見，四周以海綿軟墊加固作緩衝，外圍亦設有安全軟墊作保護，大人小朋友都可以玩得開心又放心！

■INFO

彈彈雲公園Puffy Park

日期：即日至2020年1月5日

時間：周一至五中午12:00至晚上8:00；即日至12月27日、周六、日及公眾假期上午11:00至晚上9:00（下午3:00至4:00為清潔時間）

地點：荃灣D・PARK愉景新城L1

參加方法：預先登記成為DP Club體驗會員及幫小朋友登記成為Donut Kids Club會員，並讚好「D・PARK愉景新城」及「Donut and Ah Meow」facebook專頁

文：顏燕雯

小模特兒：Yoyo、Claire、Matilda、Martha、Karia

[Happy PaMa 教得樂 第273期]

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