毛球咪亂除 剪刀不損纖維

如果衣物起毛球情况嚴重，除了會惹來顧客投訴，更會令品牌形象掉分。有些廠商為了確保衣物品質，以及符合出口地標準，產品推出市場之前會委託第三方檢測中心檢測衣物質量，當中包括起毛球測試（見「知多啲」）。有些衣物容易起毛球，有些則不會，為什麼呢？探討這個問題前，先了解起毛球原因便更易明白。

衣物摩擦 產生絨毛纏結成球

香港通用檢測認證有限公司（SGS）、紡織及鞋類製品服務實驗室經理羅詠因表示，「衣物是由各式纖維製成紗線再紡織而成，在日常穿著及清洗過程中，衣物不斷受到摩擦，紗線上的纖維末梢會被拉出成圈環狀及絨毛，這些圈環狀紗線及絨毛繼而與附近絨毛摩擦搓揉，反覆伸長和回縮而纏結成球。」

其實，日常穿著或洗衣時，纏結出毛球的纖維，有可能因反覆拉伸而斷裂，毛球自然掉落，尤其是一些強度低，容易折斷的纖維，例如棉，毛球因此在形成後很快會消失。不過，如果是強度高、具耐磨度的纖維，如聚酯纖維（滌綸），毛球被摩擦時因纖維不易斷裂，並可能與周遭絨毛結成更大的毛球，牢固地附在衣物上。

羊毛、粗針織毛衣容易起毛球，因羊毛纖維帶有鱗片，摩擦時鱗片糾纏一起出現「起毛」現象，接着便容易出現毛球，部分廠商會使用一些化學方法，去除部分鱗片，減低羊毛衣起毛球的機率。毛衣針織法同樣會影響起毛球程度，粗針織毛衣因組織較鬆散，相比細針織毛衣更易起毛球。

布料緊密光滑 不易起球

記者發現家中起毛球的毛衣，多是天然纖維與人造纖維混紡而成，部分毛球數量更多得數不清。SGS紡織及鞋類製品服務高級技術經理朱普明解釋，「人造纖維如滌綸、腈綸，與羊毛、棉等天然纖維混紡而成的衣物，產生毛球後，由於人造纖維連繫力較強，因此不易脫落，令毛球持續累積。」至於什麼質地衣物不易起毛球？「結構緊密、表面平整、觸感光滑的衣物，由於摩擦時不易產生絨毛，因此不易形成毛球。」羅詠因舉例，如風褸外層布料、泳衣質地衣物等，因大多由人造長絲纖維織成，且結構緊致光滑，故不易起毛球。

選購衣物時，市民可以留意標籤上的成分，另根據衣物表面光滑度、結構緊密度等資訊，判斷衣物會否容易起毛球。如果是購買內地來源的衣物，亦可留意衣物吊牌上的評級，朱普明指出，「內地正規商家出售衣物前，會按多項國家標準（國標）作一系列質檢，檢測項目包括衣物抗毛球程度、色牢度、縮水比例等，最高品質的會評為優等品或一等品，其次是二等品、合格品等，相關評級會印在衣物吊牌上。」愈高等級衣物，代表品質及抗毛球度愈佳。

手拔剃刀刮 損纖維惡性循環

網上不少文章教人清除毛球，但有些方法會弄巧反拙，不僅會損害纖維，影響衣物外觀，甚至更容易形成毛球，以下為常見的去毛球方法。

1. 剃刀

使用T字形剃刀，把毛球刮掉。朱普明不建議用此方法，「因為剃刀或會弄斷毛球以外的衣物纖維，令衣物更易起毛球」。

2. 橡膠手套

台灣一新聞節目教人使用洗碗用橡膠手套，可以輕鬆去毛球。膠手套掌心位置要有顆粒狀防跣設計，穿戴後在毛球上往上掃，摩擦過程中，毛球會黏附在手套上。由於摩擦過程會損害其他纖維，不推薦使用。

3. 手拔/膠紙

衣物上礙眼的毛球，容易讓人忍不住用手拔掉，不過此方法會扯起更多纖維，導致毛球更易產生，造成惡性循環；亦有人利用膠紙黏起毛球，此方法同樣會黏起衣物纖維。

4. 電動剃毛球機

專門設計用來去除毛球，除毛球位置內有刀片，上方有金屬網保護，開啟時，透過刀片轉動去除毛球。朱普明認為剃毛球機亦有可能傷害纖維，但相比膠紙、剃刀等方法，傷害程度較低。

5. 毛線剪刀

使用刀口前端彎曲的毛線剪刀，能貼近毛球底部剪掉，不傷衣物纖維，朱普明及羅詠因認為此方法值得推薦，但缺點是較費時。

文： 李佩雯

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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