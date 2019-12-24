應節必備：樹頭蛋糕×香料酒 甜絲絲暖入心

相傳法國家庭以往有個傳統，於聖誕節前12日會挑根粗大木頭，在家中火爐一直燒至聖誕節當日，寓意來年豐收，經廚師演繹後，便成為聖誕節慶甜品。擅長做法式甜品的鄧逸文指，樹頭蛋糕是每年聖誕都會準備的代表作，雖然相比其他甜品，難度不算太高，但要打出可口的蛋糕底，亦不容易。「蛋糕內是朱古力卷，如果蛋糕糊打得不好，蛋糕會死實實，焗過龍亦會爆得不像卷狀，所以要在蛋糕糊打得蓬鬆時停手。」蛋糕準備好，就可抹上朱古力牛油忌廉，捲起後放進雪櫃冷凍半小時至硬身，再拿出來設計樹幹造型。至於似模似樣的樹幹材質又如何造成？鄧逸文解釋，那是鋪上朱古力牛油忌廉後，再用叉子畫出像樹幹般的坑紋。

15分鐘炮製自家口味香料酒

而以香料作主打的mulled wine則相對簡單。他以肉桂、丁香、八角、少許橙皮與紅酒同煮15分鐘，便可關火保溫。「用來煮的紅酒毋須太貴，一般在超市買$100左右的已可以。所用的香料成分則各師各法，但肉桂是必須的。」他擔心香港人不慣濃烈香料味，故會調節香料分量。雖然不能外出慶祝聖誕、只能在餐廳為客人炮製甜品，但鄧逸文笑說，無論多忙碌也會做個樹頭蛋糕回家，與太太慶祝佳節。「聖誕（夜），我很晚下班，好彩的話就坐到尾班車。通常以為太太睡了，但她都會等我回來慶祝。」嘗一口親人做的食物，那份金錢買不來的情意，在寒冬中特別暖入心。

■ Info

萬麗咖啡室

地址：香港灣仔港灣道1號 香港萬麗海景酒店

查詢：2802 8888