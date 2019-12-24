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聖誕露一手 分享愛的大餐

【明報專訊】在香港，聖誕節就是大食節。

自助餐、海陸空佳餚、各國美饌，應有盡有；不過，最讓人吃得津津有味的，始終是和親友共聚、大家親手準備的大食會。食材毋須奢華刁鑽，廚藝毋須高超絕頂，燉的湯、煮的菜，卻啖啖充滿親情友情的溫度。在寒冬中拉近大家距離，透過食物分享愛，不正是聖誕聚餐的原因嗎？

從校園、家庭到職場，香港人都習慣以食物來打開聖誕聯歡活動的序幕。菠蘿腸仔、瑞士雞翼、咖喱魚蛋、椰絲啫喱糖、雜果賓治等經典小食、飲品，陪我們度過一年又一年的聖誕。即使不是什麼珍饈百味，甚至有點「行」，大家也不介意邊吃邊聊天，最後總會把它們掃個清光。偶爾總有一兩個熱心烹飪的人露一手，帶來令人驚喜的「加料」，可能是肉醬意粉、燜牛腩等住家菜，或是簡單的聖誕香料酒（mulled wine），添上的，也是一份溫馨情意。

教會愛筵 花心思燜客家菜

每年聖誕以食物分享愛的，不得不提主張由教友親手烹調食物作「愛筵」的教會。愛筵常見於基督教用語，指教徒一同用飯，從中學習神的教導，將愛分享，「耶穌教我們要犧牲和付出，愛筵的意義就是如此。烹調食物需付出時間和物資，要大家煮，並非講求參茸海味，可能只是家常便飯，煠兩條菜也可以的」，基督教香港崇真會窩美堂主任牧師蘇慧敏說。

現時不少教會的愛筵都改為自助餐或上館子，窩美堂屬少數仍DIY的堂區。蘇牧師解釋，窩美堂位於西貢南圍，地理上不太方便，附近食肆亦不多，但教會勝在地方大，所以每逢聖誕前的倒數第2個周日，舉行聖誕福音聚會後，都會以教友親手烹調的愛筵作為後續。已加入窩美堂47年的教友張偉雄憶述，早年的聖誕愛筵採用中式到會或盆菜形式，約25年前起改為由教友親手烹調，「其實視乎負責人的安排。（親手煮）與外面筵席不同，不是純粹飲飲食食，重點是分享和付出，人人有份，比較開心」。他亦是其中一個熱愛烹飪的教友，作為客家人，他曾以充滿客家特色的南乳鹹菜燜豬肉、芋頭燜鴨、糯米釀雞與教友分享。

張偉雄說眾多客家美食中，以南乳鹹菜燜豬肉的工序最繁複，他預早向肉檔訂好半肥瘦豬肉，再花3、4小時做準備工夫。鹹菜先浸淡，再下黃糖與木耳炒。豬肉汆水後切片，以豆豉及醬油等醬料醃，再加入鹹菜同燜。將這道充滿客家獨特風味的燜豬肉，變成聖誕愛筵上一道受教友歡迎的菜式。

20 多年來，參與聖誕愛筵的人數由約40人增至今年的百多人，食物愈來愈豐富。蘇牧師留意到，新一代教友傾向做不太複雜的菜式，「多了易煮的東西，例如雞翼、沙律。亦有碗仔翅、用光波爐燒的燒肉、燒海鮮、聖誕蛋糕、布甸、薑餅人。愛煮的人，會做難度高的菜，如雞絲粉皮、煎蛋餅，十分多元化」。

客家菜能在聖誕愛筵中佔一席位，其實是教友自由發揮所長的結果。「窩美堂的感覺是溫馨大家庭，不是拘束或規矩死板的。大家一早來set場，準備到收拾都是義務，像一家人的交流，大部分人甚至不願claim錢。」問蘇牧師歷年有何深刻片段，她沉思數秒說，每次也很感動，「起初總擔心會沒人煮，最後發覺大家都會捧着食物來，每次都有（剩）餘，有餘就是上帝恩典。這餐也不旨在吃得很飽，而是旨在感受這份愛」。

七色啫喱 孩子「嘩嘩聲」捧場

聖誕佳節，人人外出慶祝玩樂，誰又記得留守廚房裏、默默為大家送上美食的伙頭大將軍？廚師植東雲（雲姐）在保良局家舍任職32年，現時服務約300名兒童及青少年。10年前起，家舍加設聖誕聯歡晚會，她便負責準備聯歡會上的食物，包括生炸雞翼、咖喱蘿蔔魚蛋、紅豆糕、馬豆糕、麥芽糖等，讓小朋友在晚會表演唱歌跳舞後享用。

晚會前一天，雲姐便要開始準備。先把馬豆和紅豆煲大約兩小時，其間要看火，調味後放進雪櫃裏凝固成糕。雞翼先醃好才更入味，也方便翌日放進滾油生炸。雲姐經驗豐富，炸雞翼時只需目測，看見雞翼浮上油面，便知道生熟程度。還有便宜簡單、顏色鮮豔的啫喱，統統都是小朋友的至愛。即使不是什麼山珍海錯，但對小朋友來說，單是看見幾種顏色的啫喱上桌，便興奮的「嘩嘩聲」，拿起餐具蠢蠢欲動了。

晚會期間，雲姐需事先準備好食物才有空到場觀賞小朋友表演，感受熱鬧的聖誕氣氛。表演一完，她又要走回大廚房，將已準備好的食物搬到晚會場地，給大家分享。「（食物）每次都幾乎食晒，小朋友總說好吃，會叫『阿姐我要多啲嗰啲（食物）』，（我）亦曾收過一次小朋友的聖誕卡。」這些天真爛漫的笑容，是雲姐工作的原動力。她本來已於去年退休，但很快又再度「回巢」，出任職責較輕鬆的助理廚師，「不捨得小朋友，見到他們開心成長，自己都開心」。

文：宋霖鈴

編輯/林曉慧

美術/謝偉豪

電郵/feature@mingpao.com

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