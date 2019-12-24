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麥徑40歲 美景不老

【明報專訊】2019年來到尾聲，回顧過去一年的山界盛事，麥理浩徑（麥徑）40周年必定榜上有名。這條曾被國家地理頻道選為「全球20大夢想行山徑」之一的遠足徑，相信每個港人也認識，全長100公里的麥徑更是毅行者賽道。今次找來連續3年毅行者冠軍陳國強（KK），帶我們行麥徑第1及2段，途經萬宜水庫東壩、浪茄灣及西灣山，欣賞麥徑的獨有美景。另有資深山友「朱翁」朱維德，大談麥徑典故。

麥理浩徑於1979年10月26日啟用，分10段，共100公里，是本港最享負盛名的山徑之一。而陳國強（KK）亦是跑山界響噹噹的人物，連續3年毅行冠軍，又是毅行教室的義務教練。今次他帶我們行第1及2段，感受麥徑的獨特美景。

一行人由萬宜水庫紀念碑出發，於涼亭旁的馬路向下行，不久便到達第1個checkpoint：萬宜水庫（錨形石堤）。KK表示，這處是萬宜水庫東壩防波堤，由7000多個混凝土錨形石組成，可阻擋海浪衝擊，「這處也可欣賞東壩獨有的六角柱石。景色優美，每年吸引不少人專誠來影相」。

一眼觀四灣心曠神怡

欣賞過後，我們繼續前行，原路返回涼亭，向浪茄路標方向行，慢慢上斜，行了約35分鐘，便到達第2個checkpoint：浪茄灣營地。KK指這處已是麥徑2段，亦是熱門的露營地點，每逢假日都有大批露營客。採訪當日是閒日，沙灘遊人稀少，我們踏着細沙、迎着海風，享受片刻寧靜後，繼續行程。

我們向西灣路牌的方向前進，雖然這些小路牌是綁在樹上，但不難發現。西灣山高314米，我們慢慢爬上去，約35分鐘便到達第3個checkpoint：西灣山涼亭。KK指出，上西灣山沿路有兩個涼亭，兩者相距很近，是政府在大約20年前興建，主要是想加強保障山友安全。「以往沿路兩旁光禿禿，沒有樹蔭，也沒有休憩地方，於熱天時，很多山友中途中暑。有見及此，政府不單在路邊兩旁植樹，還興建這兩個涼亭，提供休息地方。」

新手可由第5或6段起步

從涼亭出發，爬過西灣山標高柱，不久便到第4個checkpoint：西灣山觀景台。KK稱這位置可俯瞰整個大浪四灣，分別是西灣、鹹田灣、大灣及東灣。四灣景色令人心曠神怡，久久不願離開。不說不知，原來在觀景台上本身有個指示牌，介紹四灣特色，但之前被超級颱風破壞後，政府一直沒有重修。我們影相打卡後，隨即落山，到達終點西灣亭之後，可坐村巴出西貢市中心，或坐的士到北潭涌轉小巴或巴士往西貢市中心。

人稱「毅行者先生」的KK，是退休消防員，先後24次參加毅行者比賽，他稱連同平日操練，每段麥徑已走上逾千次，對整條路的一草一石都十分熟悉。KK認為，整條路難度最高是第3及4段，由北潭凹至大老山，因為要攀越多個山頭，對體力要求大。對於新手，他建議可從第5或6段入手，由大老山至大埔公路、大埔公路至城門水塘，但要小心的是，沿途有大量猴子出沒。

對於麥徑，KK稱讚政府多年來一直修葺及改善沿路設施，令路段更親民易行。除了上述所講的西灣涼亭讓山友「回氣」，原來上西灣山的路線也有所改變，「舊路線坡度較斜，可說是直上直落，對體能要求大，落山時也易跣倒發生意外，後來漁護署更改路徑，繞山腰向上行，雖然距離拉長了，但變得較平坦，易於上落」。在山上，我們跟隨KK的指示，雖然依稀看到舊路的痕迹，但路面已生滿植物，難以辨清。另外，在麥徑其他路段，一些較陡峭的位置加了欄杆，保障山友安全。

■行程

全長：約9公里

需時：約2.5小時（不連拍照）

交通：去程：北潭涌坐的士去起步點；

回程：坐的士到北潭涌轉小巴或巴士往西貢市中心

起點：萬宜水庫（紀念碑）（15分鐘）→（1）萬宜水庫（錨形石堤）（35分鐘）→（2）浪茄灣營地（35分鐘）→（3）西灣山涼亭（10分鐘）→（4）西灣山觀景台（50分鐘）→終點：西灣亭

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

文：許朝茵

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

■有片睇

麥徑獨有美景 邊行邊欣賞

https://bit.ly/35Qz7FB

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