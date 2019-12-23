醫食因緣：改善肺脾腎 戰勝冬季咳喘

呼吸系統毛病如咳嗽、痰多、氣喘、呼吸困難的產生，既有感受外邪（外感）的因素，亦有身體內部運作失調（內傷）的因素。年齡增加，新陳代謝減慢，中醫表述是氣血不足，維持生命活動的陽氣逐漸衰少，對寒冷適應能力變差。中醫認為「寒主收引」，正虛的長者感受寒邪，由於病邪屬性加上體質特點，對身體機能的抑制更加明顯。

痰濕積聚 正氣不足

老人容易在冬季咳喘，除與身體機能衰退，不耐受風寒的體質有關外，與痰、濕一類病理產物的影響亦有關係。中醫指的「痰」、「濕」是抽象概念，不單指有形之痰，也指屬性陰寒，質地黏膩，因水液運化欠佳而生，會窒礙經絡氣血運行的無形病理物質。中醫認為持續痰多咳嗽、哮喘、氣促的原因，與體內痰濕積聚有關。在《症因脈治》中便指出：「哮病之因，痰飲留伏，結成窠臼，潛伏於內。偶有七情之犯，飲食之傷，或外有時令之風寒束其肌表，則哮喘之症作矣。」痰濕蘊結的病根，碰上如天氣轉冷的誘因，使肺氣不降而上逆，令氣道受阻，咳喘便會乘機發作。

中醫認為「脾為生痰之源」，脾胃運化飲食和水液的能力欠佳，容易令痰濕產生。臨牀上肺、脾、腎虛，痰濕氾濫的人，容易在患傷風感冒時因為大量痰涎、鼻涕等分泌物刺激，出現頻繁咳嗽、喉嚨痕癢、咳聲重濁、鼻水倒流；遇冷受風或晚間較陰寒時徵狀加重，甚至因風寒夾雜痰濕而出現痰鳴氣促、呼吸困難、哮喘等問題，妨礙日常生活和睡眠。從西醫角度氣管炎、支氣管炎、氣管過敏、哮喘是不同的疾病，病因和病理有別，但以中醫角度探析病機，均具備痰飲、風、寒、正氣不足的共通點。

蟲草溫熱 非人人適用

要預防和治療長者在冬天多發的咳嗽、氣喘，中醫強調要補益肺、脾、腎3臟，溫陽驅寒兼祛痰燥濕，常用中藥包括黃芪、黨參、紫蘇子、菟絲子、肉桂、製附子、乾薑等，這些藥材屬性偏溫，有扶正補益、散寒作用。如患者夾雜外感，應先辛溫解表治療外感，常用藥如麻黃、桂枝、紫蘇葉、生薑。醫籍《金匱要略》強調「病痰飲者，當以溫藥和之」，痰、濕性質為陰，需得陽熱以助其蒸騰溫化。因此用作改善長者痰多、濕重的藥物應以溫性或平性為主，如白朮、茯苓、陳皮，忌用寒涼。

不少人或者聽過服用冬蟲夏草可以改善咳喘，冬蟲夏草有益腎壯陽、補肺平喘的功效，藥性相對溫熱，未必人人合適，加上價格不菲，臨牀上可以用其他藥物代替，同樣有滿意療效。

咳嗽痰白忌川貝母羅漢果

不少咳喘患者都有同感，在咳嗽喉癢厲害時，喝點熱水可起紓緩作用。同理，這些患者也應該戒食寒涼生冷食物如香蕉、雪梨、提子、橙、白粥、菜湯、冷水。一些性質寒涼的藥材如川貝母、猴棗、羅漢果、枇杷葉等，在喉嚨痕癢、咳嗽痰白時忌用，以防其寒涼進一步刺激呼吸道而加重咳嗽。

不少人會自行到藥店購買中成藥服用，惟選購時應留意成分，了解藥性，不要光看包裝上的藥物名稱和主治。咳嗽有「寒咳」、「熱咳」兩種，前者治療要用溫熱藥，後者要用寒涼藥，不可誤用，否則加重病情。如對中藥成分有疑問，應查閱相關資料或向中醫師請教。

文：邱宇鋒（註冊中醫）