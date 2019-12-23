精神病強制入院 病人、家屬有無Say？

強制入院一直惹人爭議。在病人和公眾安全、病人人身自由之間，如何取得平衡？精神科專科醫生指出，強制入院往往是最後一着，因為機制容易破壞醫生與病人之間的信任，如非必要都避免啟動；一旦啟動，應與病人多溝通，讓病人更願意接受治療。

根據《精神健康條例》，醫生若認為病人有即時自殺或傷人風險，或出現嚴重自我疏忽照顧，就可以向法官申請，將病人強制留院接受觀察與治理。強制入院機制如何運作？病人、家屬可否推翻決定？精神科專科醫生李兆華及歐陽國樑逐一拆解有關疑問：

李：李兆華 歐陽：歐陽國樑

病人可要求見法官提出取消

Q1：為何會有強制入院機制？

李：要探討機制運作，先要明白《精神健康條例》的背後精神。1982年發生安安幼稚園事件，一名精神病患因拒絕服藥而病發，於住所內斬傷家人後，再到安安幼稚園持刀傷人，導致6死44傷。事件引起社會對精神病患的關注。條例是平衡兩方面，一方面是對保障社會安全，另一方面是對保障病人權益，要兩者之間爭取平衡點。而在條例中，醫生為其中一方的執行者。

Q2：強制入院機制有何程序？

歐陽：如果醫生發現病人有自殺或暴力危險，或出現持續自我疏忽照顧，可向法官申請，把病人強制留院觀察。常見情况為急症室接收個案後，轉介至精神科專科做有關安排。根據條例，強制入院程序須填寫3份表格（俗稱Form 1-2-3），其中兩份分別由法官及醫生填寫，另一份表格可由病人親屬、社工或另一名醫生填寫。其間病人可要求會見法官，提出取消強制住院。

根據法例，病人強制入院期限為7天；如醫生認為有需要，可延長至21天。之後醫生若認為病人的病情仍然嚴重，需要更長時間治療，可向法官申請把病人無限期強制留院治療。精神健康覆核審裁處每年覆核，患者每年有一次機會向審裁處提交申請覆核；但申請程序的時間較長，以星期計算。

二度自殺、危害他人 家屬反對無效

Q3：倘若家屬反對，病人能否免於強制入院？

歐陽：醫生決定啟動強制入院程序前，會考慮病人及家屬的意見，但在部分情况下，即使家屬反對，仍需啟動機制。10年前於青山醫院任職期間，我遇過一名嚴重的精神病患，曾服藥自殺不遂。醫生提出強制入院，但家屬再三保證能照顧病人，確保病人安全，所以就取消了安排。然而，病人回家後企圖開煤氣自殺，需要消防到場。由於病人出現第二次自殺行為，並牽涉鄰居的性命安全，結果即使家人反對，亦要展開強制入院機制。

Q4：強制入院的病人需治療多久？何時可出院？

歐陽：治療時間因人而異。昔日於公立醫院任職期間，我曾遇上一些病人，遭家人冤枉有暴力及傷人傾向，但留院觀察7天後，發現病人情况穩定，因此批准出院。

但如果病情較嚴重，如妄想症患者出現殺人傾向，則需要較長時間，觀察病人生活、情緒及身體反應，留院時間一般長於7天。

當病人情况漸趨穩定，醫生會安排病人有條件出院（Conditional Discharge）。其間，病人需依時覆診及服藥，否則將要再被強制入院治療。醫生做此安排時毋須法官批准，但法庭會記錄在案。病人亦可向精神健康覆核審裁處申請覆核，要求取消出院的條件限制。

思覺失調拒服藥 或施針劑治療

Q5. 病人強制入院期間，會否被迫注射「懵仔針」？

歐陽：入院後，抑鬱症患者會接受口服藥物治療及心理輔導，若治療效果不理想，或會安排腦電盪治療，利用微弱電流通過腦部，刺激腦細胞，以矯正腦內不正常的生理狀態。至於思覺失調及躁狂症患者，以藥物治療為主，大多是口服藥，因藥效較持久及安全，「但總有一些病人不願配合治療」。如果抑鬱症患者拒絕服藥，由於現時沒有針對抑鬱症的針劑藥物，多數會慢慢哄他們，必要情况下安排強制的腦電盪治療；至於思覺失調患者，若拒絕合作不肯服藥，經院內多職系會議商討，認為有治療的必要，便會對患者施以針劑治療。

Q6. 強制入院破壞病人對醫護的信任，如何修補？

李：任職公立醫院期間，一直盡量不希望啟動機制，以免影響病人與醫護人員的關係。每天門診約接見50個病人，半年約3至6人需要強制入院。啟動程序前，會先警告病人及家屬，督促病人在家配合治療，否則將會強制入院。一旦啟動強制入院機制，醫生就要與病人多溝通，絕不向病人答允無法兌現的承諾，並答應以病人的利益為依歸，讓病人信任醫生。

歐陽：病人遭強制送院留醫，或會產生創傷感覺；因此啟動機制前，醫生應跟病人及家屬多溝通，嘗試說服病人自願入院治療，例如答應病人入院後不會被綁、預先告知處方哪類藥物、家屬承諾每日探望等。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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