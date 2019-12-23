讀者Mail Box：失眠須對症下藥

答：很多中老年人都有睡得不好、難入睡、易醒、睡後仍睏等這些失眠的表現。

失眠在《內經》中稱為「不得眠」，《難經》稱為「不寐」，主要以睡眠時間不足，深度不夠，不能消除疲勞為特徵，可表現為入睡困難，時醒時睡，易醒或醒後難以再睡。

肝火起 脾胃差 腎氣虛

中醫認為失眠原因主要為情志不遂、肝鬱化火、擾亂心神；或思慮過度、損傷心血、神不守舍；或脾胃受損、胃氣不和，「胃不和則臥不安」，即是凡脾胃不和、痰濕、食滯內擾皆可引致睡眠質素下降；而中老年人隨年紀增長，氣血虛弱、心血不足和肝腎不足而引致失眠也很常見。

治療失眠，中醫會先了解患者生活習慣和失眠表現，才能對症下藥。如因為肝鬱化火、肝火上炎而擾心神，以致陽不入陰，難以入睡的情况較明顯，便會處方疏肝解鬱藥合安神藥，如加味逍遙散加減，方中的柴胡、白芍、牡丹皮、梔子等藥，可令患者放鬆心情，易於入睡。至於入睡後輾轉不得眠和夜尿問題，或與脾胃和腎氣有關，中醫會根據四診辨證施治，在方劑裏加進健脾益氣安神，固本補腎之品，如茯神、白朮、酸棗仁、山茱萸等藥，使患者脾胃得安，腎氣充足而提升睡眠質素。

除了內服中藥，可試試按揉神門和內關。神門在雙手的腕橫紋，從小指延伸下來到手掌根部末端的凹陷處；內關在雙手的腕橫紋正中上兩寸的位置，臨睡前按揉各穴位約5至10分鐘，可以幫助入眠。

文：陳翠萍（註冊中醫）