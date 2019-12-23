知多啲：失去安全感 窒礙個人發展

心理學家馬斯洛提出的著名理論——需求層次，就是說人類的需求是以層次的形式出現，而安全感和信任，就是僅次於生理上的需要。信任和安全感讓人可以活在免於恐懼的自由空間，有能力與人建立真誠互信的關係。安全感也會為人帶來穩定的情緒，讓人更能發揮所長，尋找生活的意義。

社運中「受傷」 互信變脆弱

在過去半年社會運動的洗禮下，以往我們一直信守的核心價值、道德標準、人與人之間的互信，已變得十分脆弱。在這段期間曾經被傷害過、被威迫過、被暴力對待過的人；又或是那些曾經目睹過不公義、不理性、超越道德底線的事情的人，他們對身邊所有事物也會變得很敏感，會更容易懷疑身旁的人是敵還是友，那份莫名的恐懼確實是難以形容。這也令我想起那些臥底，一直以為是好兄弟、好姊妹、好朋友，卻在你完全沒有防範之下傷害你，那份心寒的感覺，一生難忘，從此對人的信任盡失。

長期活於恐懼不安終崩潰

阿明其實是個能力很高，很有抱負的孩子，在這麼困難的成長環境下，也能獨力面對生活的挑戰。但無論能力有多高的人，長期活於恐懼不安的環境下，也總會有崩潰的一天。特別是當社會出現大動盪之時，就會令這些原本安全感基礎不穩的孩子更容易倒下來。

安全感的建立從來沒有捷徑，是建基於人與人之間長期的互信經驗。摧毁容易建立難，毁掉之後重建更難。阿明一直希望爸爸承認自己的錯誤，改變過來。但是，自以為是的人往往只會推卸責任，埋怨別人，又怎會面對自己的過失呢！幸好阿明最後在社工和教師的幫助下，擺脫了終日惶恐不安的生活，開始接受心理治療，並搬到生活較穩定的宿舍居住，重建自己的人生。