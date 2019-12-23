遭親人傷害+社會動盪 信任崩潰 難重建關係

這令我想起那些「臥底」，一直以為是好朋友，卻在你完全沒有防範之下傷害你，那份心寒的感覺，一生難忘，從此對人的信任盡失。

阿明是個中三男生，小時候是個快樂的小孩子。在他的記憶中，媽媽是個溫柔細心的女人，對他關懷備至，愛護有加。但自從小二那次交通意外之後，他的人生就再沒有快樂——媽媽犧牲了自己的性命保護阿明。「我寧願跟媽媽一起離去。」眼前的他，沒有表情，眼神空洞，思緒彷彿回到很久很久以前……

母親早去世 遭父虐打

自從媽媽去世後，就只有阿明與爸爸同住。爸爸是個性格衝動的人，自從太太去世後，性情變得更暴躁，酗酒賭博，還經常拿阿明來出氣，動輒就把他痛打一頓。除了上學之外，阿明還要做家務，小學四年級已經懂得買菜煮飯，自己上學，照顧自己。爸爸對他態度惡劣，經常呼喝打駡。「中一那年的生日，爸爸說好會回家吃晚飯，我以為他記得我生日，心中有一點盼望。我煮好了飯，等到晚上10時，他還沒有回家。過後幾天也沒有回來，亦沒有放下任何生活費，我只好空着肚子上學，回家就盡量在家中找點可吃的充飢。」阿明說着，仍然沒有表情，像是在敘述另外一個人的故事。「沒有人上我們家追債，已經很好。」為了避債，他和爸爸已搬過了好幾次家。

冀努力改變命運 自6月起感無望

阿明一直都想靠自己去改變命運。他努力讀書，希望可以為自己的將來求一點安穩。隨着考試壓力愈來愈大，他的身體出現很多痛症，例如肚痛、頭痛、心悸；有時還會有一陣莫名的驚恐。他愈想控制，就愈難控制，漸漸地產生了一種很乏力的感覺，開始難以集中精神、胃口變差、失眠、缺乏動力，成績下滑之後更覺得自己無用。他說自從今年的6月，這份無望的感覺更加強烈。「還以為只要努力，就可以脫離困境，會有較美好的將來。但原來自己一直信守的基本價值，一直相信那些聲稱會保護你的人，聲稱是為民服務的執法者和掌權者，原來也是不可信任的，現在的香港讓我看不見未來……」

文：陳穎儀（臨牀心理學家）

編輯：林曉慧

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