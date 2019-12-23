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2019年12月23日星期一
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知多啲：熱敷加劇腫痛 適量運動加快康復
兒骨物語：扯肘症
遭親人傷害+社會動盪 信任崩潰 難重建關係
知多啲：失去安全感 窒礙個人發展
讀者Mail Box：失眠須對症下藥
好Zone動：「側撐轉體」練核心肌
精神病強制入院 病人、家屬有無Say？
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譚談健康：當年香港鼠疫橫行
末期認知障礙 胃喉無力延壽 投患者所好 舒適餵食更佳
知多啲：拆解拒食原因 放寬禁食清單
醫食因緣：改善肺脾腎 戰勝冬季咳喘
中醫貼士：蘇葉生薑茶溫肺散寒
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兒骨物語：扯肘症
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【明報專訊】（請看附圖）
文、圖：李揚立之（威爾斯親王醫院骨科專科醫生）
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