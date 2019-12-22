未來城市：重組真相 反擊政府／警察謊言

當以調查國際爭議事件聞名的組織Forensic Architecture（下稱FA）成員來港，很多人期待他們能為8．31太子站、周梓樂案、新屋嶺拘留情况「查出真相」。

究竟FA做的工作是什麼？又是否適用於香港？

FA總監Eyal Weizman在中大演講時就展示如何切中要害地反擊警察的論述、國家級的謊言，亦稍作示範，將machine learning（機器學習）等方法用在香港催淚彈的場景，「每個社會運動的策略之一，是要建立自行查證的方式」，以手握的科技及各種技巧，「將生產真相的工具握在自己手中」。

Forensic Architecture是倫敦大學金匠學院的一個研究機構，由空間及視覺文化教授Eyal Weizman領軍，主力調查全球有關國家或組織涉及暴力、侵犯人權、破壞環境的事件，名字起源於他們會以建築、城市環境展示證據，包括利用3D模型、虛擬真實等技術，分析圖片、影片、音檔、證言來重組事情發生經過；也會與人權組織「國際特赦」、媒體如《紐約時報》等合作展開調查，成果亦會作為呈堂證據或展覽作品，FA更在2018年入圍殿堂級藝術獎Turner Prize。Eyal上周三（12月18日）與FA副總監Christina Varvia在香港出席中大「建構公共真相」（The Architecture of Public Truth）研討會，分享他們的調查案例：

CASE 1：教電腦數催淚彈

2018年11月25日，美方在美墨邊境發射催淚彈阻止移民過境，事發時不少照片顯示，催淚彈由美國公司The Safariland Group製造，也就是香港警察主要防暴武器供應商之一，這個廠商所製的催淚彈賣出多少、用在全球多少個地方，都是從沒公開的秘密。FA想辦法去數該公司出品「Triple Chaser」的催淚罐，但他們發現現存相關圖片太少，於是靠一段完整拍攝罐身的片段及催淚罐說明書，製作出數碼模型，再模擬它放在色彩撩亂的圖片及真實環境照片中，為電腦標示出哪部分是催淚罐，教電腦去辨認。

這本來是FA受邀參與博物館Whitney Museum of American Art舉辦的雙年展作品，他們後來揭發身兼博物館董事會副主席及The Safariland Group CEO的Warren B. Kanders，原來更是以色列國防部隊鎮壓加沙示威者的子彈製造商幕後老闆，在FA及多名藝術家退出雙年展後，Kanders終宣布辭去博物館職務。

FA將他們發展出的方法以開源（open source）方式放在網上以供參考，Eyal在研討會上以香港示威現場作背景稍作示範，教電腦辨識催淚罐上的標示，包括不同角度、標示部分劃去等圖像，另外亦可結合辨認發射聲音、相關圖像如警察舉黑旗等分析，有助數算在一個特定時間、地點施放了多少催淚彈。

CASE 2：重組監獄虐待現場

國際特赦2016年4月與FA合作，同往伊斯坦堡與曾被拘留在敘利亞監獄Saydnaya Prison的5人見面，透過他們的記憶製作監獄的3D電腦模型。敘利亞政府被指從2011年起在監獄及拘留設施殺害虐待多人，國際特赦以此協助向敘利亞政府爭取拘留所有獨立監察，以及呼籲美俄聲援監察工作。Christina說在訪問拘留者的過程中，因建立模型的人會一面跟拘留者溝通，一面調整模型，亦會引發拘留者想起更多細節，他們所記得的可能比想像中多，不過記憶亦有不可靠的地方，需靠幾人互相引證，如有一人形容監獄內是一條圓形走廊，而其他人則描繪出長形通道。

CASE 3：質疑「我乜都唔知」證供

2000至2007年間，德國有10人被新納粹組織NSU殺害，其中一名土耳其移民之子Halit Yozgat 2006年在自家經營的網吧被槍殺，而事發時官方情報人員Andreas Temme正好在網吧用電腦，但他作證時指沒聽到槍聲、沒聞到火藥味、沒見到屍體，而法庭亦接納其證供。事後Temme到現場重組案情的片段流出，他在片中重走活動路線，FA以此作憑據，在別處砌出1:1的網吧環境模型、找出同款手槍錄下槍聲等，將案件重演，發現Temme其中一個動作的視野很大機會看到伏在桌後地上的死者，負責案件的律師團隊認為足以指控Temme作假證供，調查令人懷疑Temme是否收到情報仍阻止兇案發生不力，甚至涉及包庇，重新引起對德國安全部門監察極右組織能力的質疑。

找關鍵點切入 有力戳破官方論述

Christina在英國建築學院Architectural Association教授如何以FA的方法展開研究，學生中有來自香港的Carson Leung。當大眾急切解開種種疑團，尤其是可疑死亡個案，希望FA可幫忙調查令事情水落石出時，Carson則認為FA的工作關鍵在於如何選取調查題目，建立有力的論述，提出新角度刺中深層制度問題，「他們強調要以研究製造一個spark（火花），由此揭露更大的問題來製造影響」。

從哪一點切入，重要而巧妙，他

CASE 4：電光火石之間開槍？

2018年7月在芝加哥，青年Harith Augustus被警察截查時，掙扎間露出腰間手槍後被警射殺，但Augustus擁有槍牌，亦無拔槍。警方隨後發聲明稱使用致命武器是分秒間的決定（a split-second decision），這亦是警方常用為開槍辯解的說辭，FA捉住這個說法切入，將閉路電視畫面逐格拆開分析，細緻到以毫秒為單位，請教神經科學專家分析在場5名警員的動作，5人之中只有一人連開5槍，前4槍是連續的，在Augustus倒地後警員開最後一槍，明顯是在一個決定後再作另一個決定，而另外4人跟開槍警的反應亦不相同，他們只是以車作掩護或垂下持槍的手，警察用武守則就說明以時間換空間都是策略之一。其後監警單位在民間催迫下披露更多閉路電視片段，並表示會重新審視管理守則及流程。

香港學生的嘗試

「真相是一個narrative，看你如何去論述，就是你的真相。」Carson認為當面對政府的一套論述，就「首先要有一個比較強的立場，如某做法是侵犯人權」，來展開研究。為抗衡官員關於催淚彈的言論，他選擇做一項工作，研究催淚彈如何從一戰後被視為不人道的武器，到後來被用在騷亂中，廠商將其標籤為比子彈好的驅散人群武器，至港英殖民地政府引入、今天香港警察沿用的歷史演變，「其實是一種tool of torture（施虐工具）」，抗衡政府說法，再選取方法呈現催淚彈由發射一刻，如何產生化學反應，到如何影響人的神經系統、大廈空氣系統的過程，將這一切完整表達來建構論述。對香港社會運動幾個月來出現的懸案從何入手？FA沒有給出答案，而Eyal在研討會最後就建議，不同界別的人要協作，就如面對香港這個高密度的環境，公共衛生、公共空間專家着手調查時，都要互相配合。

【獨立調查篇】

文//曾曉玲

圖 // forensic-architecture.org、曾曉玲

編輯 // 林曉慧

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao