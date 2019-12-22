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《星球大戰：天行者崛起》解鎖星戰終極命題

【明報專訊】《星球大戰：天行者崛起》作為星戰結局篇，完得乾淨利落，爽快直截，像把應是兩部戲的劇情，濃縮在一部戲完成，兩個半小時眨眼就過，去到最後連謝幕汁都撈埋，看看會不會在最後一秒有彩蛋。

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