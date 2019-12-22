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2019年12月22日星期日
星期日生活
在街上，有人給她擁抱，有人會哭 印尼記者Veby：我覺得很奇妙
Merry Christmas, Ms Indah
周日話題：公平咩？
周日話題：警隊內部的深層次矛盾
同場加映：「我們，印度的人民」
安徒行傳：被告哈姆雷特與「將臨的公義」
同場加映：話語權的性別（及其他）
七情上面：夢裏他者是主體 陰影是尚待相認的正身
開門讀書：浪擊而不沉
在大學教植物學：有榕乃大
chungkin express：漂流教室——一種貨幣一個世界
阿貓阿狗：#59聖誕
童軍跳彈牀
《星球大戰：天行者崛起》解鎖星戰終極命題
電影潭：《愛爾蘭人》：你知道他是誰嗎？
家明雜感：2019年港片小檢
影片簡評：《爆炸性醜聞》 IIB
咩世界：第135期 ／冬至
單元連載
星期日文學‧書寫兒子的艱難——董啟章《命子》的中年感
廁紙達人葉文琪 回收紙包飲品、辦公室廢紙再造 掀廁紙革命
料理分子：藥膳麻油雞×清燉豬腳麵線 踢走霉氣 補冬簡單電鍋料理
無定向學堂：從反修例看8現象 心理學和你解 人性唔止係咁
通識導賞：焦土作為一種策略：戰後港英的討論
街知巷聞：塘坊村 有他在，種果活村
未來城市：重組真相 反擊政府／警察謊言
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七情上面：夢裏他者是主體 陰影是尚待相認的正身
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【明報專訊】教授、神父、牧師、警察、議員……
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在街上，有人給她擁抱，有人會哭 印尼記者Veby：我覺得很奇妙
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