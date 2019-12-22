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星期日生活

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同場加映：「我們，印度的人民」

【明報專訊】「這是印度人民艱苦的時刻——」，激烈示威與警民衝突正在印度東北部地區、首都新德里、最大城市孟買等多地爆發，我接二連三收到印度朋友向國際社會發出的求救信號。

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