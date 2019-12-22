連串爭議涉及的大課題是：怎樣才算公平？貧富之間固然有公平問題，世代之間的帳更難說得清。除了錢，還有威脅地球的氣候暖化危機。Greta Thunberg在聯合國氣候會議上，質疑手握權力及資源的成人世界對氣候不作為，苦果卻要下一代承受：How dare you?

在務實又沒有什麼勞工保障的香港人看來，法國人「嘆慣」福利，罷工是「阻住地球轉」；Thunberg也只是個活在雲端的富家小孩「阻住地球轉」。不過，地球就算繼續轉動，低薪者退休後依舊三餐不繼、年年坐擁巨額花紅的銀行家可以退休環遊世界；富國與富人繼續高消費生活，窮國及低下層卻要承受氣候危機惡果，這樣的地球值得留戀？

由退休改革爭議說起…

還是由法國不時發作的退休改革爭議說起。因為人口老化，發達國的退休金制度早已危危乎，如何維持早已是一大難題。若一切交由市場和命運定奪，政府什麼也不作為，打工仔自行儲蓄退休，問題簡單得多了。不過，法國要將五花八門的退休制度統一，既要財政上可持續但又要維持社會公義，頓成歷屆政府不可能的任務。法國經濟學家皮凱提（Thomas Piketty）也加入了這場討論，他贊成改革，但批評政府在公平社會上欠缺願景，方案一大問題是未有考慮糾正現存勞動市場的不公，未有要求高薪者承擔更大責任，跟馬克龍政府只顧優惠富人的稅務政策一脈相承。政府方案無視工種和收入差異，退休只是延續收入不均而已。

皮凱提在本月初的文章中進一步解釋一個公平的退休制度該如何。他指出，勞動市場愈來愈不公平，某些工種超低薪，某些工作又超高薪，退休制度應該要考慮重新分配財富以達至公平。他提出退休制度可與打工仔從事行業僱員的預期壽命掛鈎。一個低薪工人退休後可能只有10年壽命，反而一個高薪行政人員退休壽命長達20年，前者能從退休享受的好處比後者少得多。那麼，一個較公平的做法，便是提高高薪者的退休金供款比例提高，按薪酬累進；低薪者領退休金時間較短，退休金金額應提高。

這建議跟他一直以來主張開徵累進財富稅一脈相承。他2013年出版的《21世紀資本論》的一大要旨，便是指出資本增長率遠高於經濟增長，若不插手糾正，最富裕的一群財富不斷累積且代代相傳，年輕人成功只能靠父幹，貧富不均不能改變，禍及民主，建議徵收全球累進財富稅來糾正。2016年的脫歐公投及美國總統大選的民粹浪潮，正好應驗了皮凱提的憂慮。他今年9月出版的新書Capital et idéologie（暫譯：資本與意識形態）更進一步提出「參與式社會主義」（socialisme participatif )的構想，勾勒公正社會的藍圖。

自美國總統列根及英國首相戴卓爾1980年代執政後，放任自由市場經濟成為王道，加上冷戰以共產陣營失敗結束，這套意識形態更被視為理所當然，全球進入超資本主義時代。在此意識形態主導下，不均被視為自然現象，且有益社會。巨富雖然不斷囤積財富，但都是憑一己之力致富：Facebook的朱克伯格及亞馬遜老闆貝索斯在互聯網時代獨具慧眼開創事業，擁有巨富理所當然，而且他們能夠創造就業、惠及社會；徵重稅會阻礙創新、打擊經濟……馬克龍甫上台也是以此為由廢除富人稅。皮凱提在該長達1200頁的著作中，仔細檢視不平等的歷史，指出歷史上每個社會都有一套意識形態為不平等辯解，而私有財產神聖化只是法國大革命後出現，目的在於穩定社會，但歷史上也不時對私有財產作制約以求達至公平。換言之，今天為大眾接受的放任資本主義只是偶然的歷史產物，社會組織及權力分配方法是可以改變，而且必須改變。

參與式社會主義

「參與式社會主義」以「社會所有制」（la propriété sociale）及「臨時所有制」（la propriété temporaire）的概念為基礎，目的在於防範財富過度集中，務求人人均可公平參與社會。「社會所有制」就是企業管理分權，股東及員工代表在董事局各佔一半；「臨時所有制」則是通過徵重稅達至財富再分配，這部分也是皮凱提闡述得較詳細的部分。批判產權絕對主義（la propriétarisme，據書中定義，這是一個建基於私有制絕對地位的意識形態，而資本主義則是其延伸）是貫穿全書的主張，但皮凱提並非要廢除私有制，而是探討怎樣的產權才是公正。他反覆強調，一個人就算靠個人才能，亦要依靠天時地利人和成就事業，若沒有社會及科技發展配合，朱克伯格及貝索斯等巨富根本不可能出現。如此一來，他們的財富是否應該千秋萬世便值得商榷了。為了防止財富積聚導致種種惡果，透過徵收累進式財富稅、遺產稅及入息稅，應將巨富的產權由永久變為臨時。皮凱提構想，財富稅及遺產稅收入用來向每名25歲公民派發資本，入息稅則用來支付社福開支及應對生態危機。

這系統如何運作？據該書提出的一個方案，若資產是全國平均財富10倍，每年財富稅稅率為5％，遺產稅為50％；若資產是全國平均財富的10,000倍，財富稅年度稅率及遺產稅稅率同為90％。至於入息稅，若只為平均入息之一半則為10％，若是平均入息的兩倍，則為40％；若收入為10000倍，稅率則為90％。皮凱提估算，財富稅可以為政府帶來5％國民收入，該筆收入用來給25歲的年輕人一筆過相當於平均財富60％的資本，扭轉「成功靠父幹」的現象，讓人人都在相對平等的起跑線開始。這是怎樣的概念？2010年代末富裕國家的成人平均財富約為20萬歐元，即青年可獲一筆過12萬歐元。皮凱提認為，透過這樣的財富再分配，才可以促進社會及經濟活力，建立真正的公平社會。

這構思也是皮凱提新書出版以來最受討論的地方，畢竟重稅會怎樣影響經濟這一問題尚需解答。皮凱提也承認計劃激進，但並非無先例可循，財富稅和累進稅在20世紀為很多國家採納，也是二戰後西方不平等情况得以收窄的一大因素；員工參與企業治理在瑞典及德國亦非新鮮。他強調，其方案並不完美，可以修改，但最重要的是開啟討論，因為不平等已成一大急需解決的威脅。

氣候變化的挑戰

說到不平等問題的迫切，氣候變化便是連帶的一大挑戰。馬克龍2017年以「Make Our Planet Great Again」來回應退出巴黎協議的美國總統特朗普，儼如成為全球抗暖化的領袖。不過，漂亮言辭如何轉化為具體行動又是另一回事了。皮凱提稱，在碳排放上，國與國及人與人之間都存在不公。碳排放不僅是生產國的責任，也是消費者及進口國的責任，但現時各國排放只計算國內產出的溫室氣體，所消費的入口貨的碳足迹卻不計算在內。目前對抗氣候變化最常見的建議就是就碳排放按固定比例徵稅，不過，皮凱提指出，這制度將所有排放一視同仁，對發展中國家及每個國家的中下階層非常不公，也無助減排。因為全球一半排放是來自最富裕的10％人口，要大幅減排就要最富裕的一群大幅改變生活習慣。稅款對富裕一群來說微不足道，無礙繼續開私人飛機周遊列國；居於偏僻市郊的草根階層每天開車工作，稅款卻加重負擔。怎樣才能真正改變？這當然不是辦辦公關騷，讓大家作些環保承諾，又或少用幾根膠飲管便可了事。皮凱提稱，最好的方法便是在個人消費層面上以累進稅形式徵收碳排放，例如首5噸碳排放不收稅，然後才逐步遞增。

這樣徵碳稅一定複雜得多，目前是否可行也成疑。不過，當下全球權力及財富嚴重不均，政治生態，氣候變化及社會保障無一不倖免。與其說皮凱提如何不切實際，不如聽從他的勸告開始討論。當《金融時報》及《經濟學人》這些向來為自由市場經濟背書的刊物也連篇探討不平等的問題，你大概知道問題如何水深火熱了。

文//林康琪

編輯//陳志暘

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