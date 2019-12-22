Merry Christmas, Ms Indah

至於那些黑夜中入夢的人，大概也包括其他正在致力於各式深層次矛盾中掙扎追求平等，盼望着改變到臨的人，不論在香港、法國抑或印度。聖誕不都總是重複說着那個窮人與財主的故事嗎？林康琪帶我們讀皮凱提的最新著作，當中有不少驚世構想，例如批判絕對私有產權，財主的財富並不應該千秋萬世，文中有言「今天為大眾接受的放任資本主義只是偶然的歷史產物，社會組織及權力分配方法是可以改變，而且必需改變」，就看有人敢想有無人敢做。值得注意是新書現時仍然只有法文版，絕對是先睹為快。

聖誕例牌有《胡桃夾子》但安徒去看了哈姆雷特劇場新編，然後深潛到司法與公義，說有一種公義叫「將臨的公義」，看我們擁有的到底是怎樣的法治，而我們又該心所嚮往一個怎麼樣的法治制度。

冬至的月亮，是圓是扁？不打緊，都會有光。

編者話//黎佩芬

美術//SIUKI

編輯//蔡曉彤

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