香港濃縮版課程 幾日學識藍帶名廚甜品

說到烹飪學校之中的名牌，全球佼佼者必數藍帶國際學院（Le Cordon Bleu）。如果你還沒有資金和時間飛到世界各地的藍帶學廚，便要把握機會在香港上短期課程，體驗成為藍帶學生的優越。

文：顏燕雯

模特兒：Hiki

若說在藍帶國際學院修讀文憑課程等於達到大學程度，那麼K11 MUSEA與藍帶國際學院合作的短期課程，則可形容為興趣班。不過別以為興趣班就馬虎了事，這個短期課程無論是師資、上課地點、食材等均是一絲不苟。原來今次是藍帶國際學院首度與非政府機構合作，提供3至18小時密集全面課程，而且所有授課的廚藝大師均由學院派出。

主力教西餐甜品 個人班親子班都有

現時他們為香港度身訂做的獨家課程，主要分為「西式烹飪」與「糕點甜品」，重點教授烘焙、糕點甜品技術、一般烹飪技能和甜點製作等，由個人班至親子班都有，適合不同年齡和烹飪程度的學生。跟學院的文憑課程不一樣，這裏只提供半天（3小時）及3至5天的密集課程，完成課程後學員均會獲得由藍帶國際學院頒發的證書。

K11 MUSEA與藍帶的合作為期3年，計劃每年由藍帶派出不同分校的法籍大廚來港開課兩次，每次為期約1個月。在剛過去的11月，就有3名經驗豐富的法國廚師到港開班，其中包括曾獲Louis Berger獎冠軍（糖藝類別）的甜點技術總監Olivier Paredes，讓我們有機會看到甜品Tea Jasmine Chocolate Tart（朱古力茉莉塔）的製作過程。Olivier開設自家甜品店有20年之久，曾獲多個甜點大賽獎項，他指學生跟他上課，無論上多少個小時，都會學到製作甜品的基本技巧，他更表示會付出所有耐性予學員，任何他所懂的都會無私分享。

5個半天學費萬多元

要正式到各地藍帶學院學習並不便宜，3個月的甜品課程學費可高達$70,000。在這裏，一切都是「濃縮版」，上課時間短，5個半天的學費1萬多元。Olivier表示，藍帶課程的價值在於師資，全部都是名廚，不但有高超技巧，又會用心教學，甚至跟學生傳授一些烹飪秘訣，所以無論是文憑或短期課程，都絕對物有所值。

藍帶國際學院課程

2019年的課程已經圓滿舉行，下次課程將於2020年舉辦，報名及詳情將於kka.k11.com/LCB公布

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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