旅遊情報：酒店限量體驗超乎想像

Rosewood Limited Edition，目標是讓賓客獲得與眾不同的體驗及享受。今年度的呈獻，涵蓋全球各大目的地，為賓客精心打造12個精彩體驗，透過具創意的獨家視角，與多個精選品牌、時尚達人及各地的社群合作。這些夢幻級的旅行體驗，也呈現當地的本土文化精粹及歷史，例如與法國著名設計師Tristan Auer在巴黎攜手打造個人化的專屬法式高級座駕Jaguar Type E Cabriolet、潛入巴哈馬海域搜尋Ulysse Nardin 42毫米潛水表、在沙漠中央「露營」並享受酒店的奢華服務，以至與緬甸著名歷史學家Thant Myint-U博士探索緬甸歷史與古今變遷等。

除了上述幾項，2019年度Rosewood Limited Edition禮遇指南的精彩內容還包括：伙拍國際級設計師品牌Métier London設計專屬奢華旅行皮具；拜訪締造牛仔風潮的設計師Miron Crosby之家；與荷李活明星近距離接觸；頂級音樂人帶你沉浸於Steinway的超凡音樂世界；造訪私人島嶼，為泰國海洋生態出一分力；跟隨炙手可熱的設計師Vatanika及瑞士製表大師Franck Muller學習時尚之道；跟香港瑰麗酒店廚藝總監Sandro Gamba發掘不一樣的香港；拜訪歷史悠久的馬爹利家族，精選專屬佳釀等。

全部活動都讓賓客沉浸於當地傳統及社區中，深度體驗這些非一般的旅程。詳情可瀏覽網站（rosewoodhotels.com）。

文：CHUNG