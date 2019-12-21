港女闖地球禁區 亞馬遜圓探險夢

文：Miss K

亞馬遜森林位於南美洲亞馬遜盆地，範圍橫越了9個國家：巴西、哥倫比亞、秘魯、委內瑞拉、厄瓜多爾、玻利維亞、圭亞那、蘇里南及法屬圭亞那，佔地約550萬平方公里，足足有近5000個香港之大，是全球面積最大及擁有最多物種的熱帶雨林，有「地球之肺」的稱號。

亞馬遜森林面積廣闊，在不同國家都有「入口」，Candy在秘魯旅行時，就決定報團經南部城市馬爾多納多港進入，以3天時間探索這片蠻荒之土：「我很小的時候就聽過亞馬遜森林這個地方，長大學地理之後，更加對這個地方感到好奇，很想親自去探索。」

鱷魚不及閃爍銀河吸引

連同Candy共4位團友，加1位導遊從馬爾多納多港出發，1小時船程之後便到了他們住宿的生態旅遊山莊——一排排建於森林入口的小木屋，安頓行李後隨即開始首個行程——森林探索。除了在香港無法看見的參天大樹，導遊更從地上找來很多小動物和昆蟲。「我們發現了一行體型大小像米粒的黑色白蟻，導遊還把白蟻放在我們手上，讓我們感受一下。」Candy「硬着頭皮」接過白蟻，幾秒後隨即揮走。而最令Candy印象深刻的，是導遊敲開了一種不知名果實，找出裏面的白色蟲子，並讓所有團員把蟲子生吃下去。Candy皺起眉頭憶述，因為相信導遊，所以不怕出事，但其實心情非常忐忑，其他團友都是半推半就吃下，「一口咬下去，便聽到『嗶』一聲爆出汁液。其實蟲子的味道不差，有點像杏仁汁，但口感真的很難接受」。

當天中午，Candy隨團乘船到達無人居住的猴子島。當時他們只看到5至6隻猴子，牠們不時張望及爬來爬去。導遊認為猴子島上的都是非洲猴子，「傳說在遠古時期，美非板塊連在一齊，部分猴子亦從非洲遷至亞馬遜森林」。導遊補充，猴子島以前是有人居住，但由於島上的居民不時受到猴子騷擾，加上雨季的時候，附近的河水會淹至島上，所以他們陸續遷走。參觀的同時，導遊亦帶有香蕉，讓Candy及團友餵食猴子。

到了晚上，導遊帶同Candy和團友坐船夜行，尋找南美短吻鱷（Caiman）蹤影。最後他們在河岸發現一條南美短吻鱷，但因為太遠及太黑，其實只是勉強見到，看不清楚細節。但Candy笑言，比起看鱷魚，她的心思更被頭上的星空吸引。在森林內沒有光害，抬頭一看便能清楚看到又長又大的閃爍銀河，感覺很美很感動。

挑戰空中飛索 驚險30秒

到第二天凌晨約4時，他們再次摸黑出發，乘船到坦博帕塔國家保護區的湖內，划着艇等待日出，黎明時分看到了不同品種的雀鳥、水獺、烏龜，甚至是一排排的蝙蝠，還有一群金剛鸚鵡。到了晚上，他們則循另一條步行路線，尋找晚上才活動的夜行生物。雖然已帶有頭燈及帽，但Candy表示仍然是一步一驚心，「導遊千叮萬囑叫我們小心行走，不可以撞到植物，因為害怕會沾上可能帶毒、咬人十分痛的火蟻」。

第3天的活動是挑戰空中飛索及獨木橋。當地人就地取材，於森林內搭起了不同的高空活動設備。Candy表示，雖然空中飛索每次只有短短30秒，但於叢林內滑行的感覺真的很驚險刺激。除了高空活動，他們亦有玩獨木舟及於淺灘游泳，不過想在森林內游泳，可會有點壓力，「淺灘不是每個地方都安全，有些部分會有鱷魚出現，要遵循導遊指示才可下水。」

完結3天的亞馬遜森林之旅，對Candy來說就像上了一場自然生態課。而在增廣見聞的同時，對她亦是一種磨練：「我很怕昆蟲，又畏高，這次旅程對我來說是一個很大挑戰，但我很慶幸自己踏出了這一步。對於旅人來說，旅行就是要踏出安舒區，克服恐懼。」

但在精彩旅程背後，Candy內心也有掙扎：「一個負責任的旅人，應該避免改變大自然的一草一木。」思考過後，Candy認為行程中應該刪去餵食猴子和吃蟲子，她補充：「雖然這些體驗是旅程的一部分，但對自然生態始終是一種騷擾。」對旅人來說，如何在旅程的同時兼顧環境保育，是一個值得深思的課題。

【山旮旯系列之二】

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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