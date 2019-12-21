「藍盒子」歎茶 學柯德莉夏萍享人生

這間舉世知名的珠寶公司首次在紐約總部以外，開設第一家Tiffany Blue Box Café。店如其名，設計師用湖水藍的玻璃砌成一個高貴的藍盒子，裏裏外外的家具、餐具都用上招牌的Tiffany blue，難怪來訪的女士，第一件事就是興奮打卡。

推節日版 粉藍泡芙搶鏡

雖已開業兩個月，但平日下午到來仍然要排隊。經典的3層架，配上由Tiffany & Co.設計的Color Block精緻骨瓷藍白餐具，很有氣派。下午茶方面，5款甜品、5款鹹點，另加小紅莓鬆餅和檸檬瑪德蓮，非常豐富。臨近聖誕，更推出節日版，加入薑、香檳等節日元素，又以金箔點綴，喜氣洋洋。10款點心中，最愛粉藍色閃電泡芙，size細細、顏色悅目，咖啡忌廉口味，香甜美味。甜點可愛，鹹食亦矜貴，用上鴨肝、魚子醬、黑毛豬火腿、吞拿魚等食材，小巧的骰，一口一件。隨餐每人另送一杯巴黎之花香檳或Tiffany Blue雞尾酒，午後微醺，更寫意。

聖誕限定大餐 海鮮控必愛

這裏也供應聖誕限定的3道菜午餐（$538/位）和4道菜晚餐（$988/位）。前菜有香煎北海道帶子、法國生蠔伴海膽，海鮮控一定喜歡；還有暖暖的栗子湯；主菜可選多寶魚或澳洲西冷。餐廳座位有限，加上聖誕餐只供應幾天，想食記得預早訂位。

The Tiffany Blue Box Café

地址：尖沙嘴北京道1號大堂208號舖

查詢：2362 9828