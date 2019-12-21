甜蜜聖誕下午茶 英美名店鬥長龍

擁抱180度維港 嘗英國國寶級美食

Fortnum & Mason，土生土長的香港人未必熟悉，但如果你去過倫敦旅行，大抵都聽過這個312年的老字號。在倫敦有4間店，市中心Piccadilly總店佔地6層，茶葉酒類、咖啡糖果、蜂蜜果醬、美容護膚、嬰兒用品、女裝飾物……統統有售，儼如小型百貨店。名氣響，全因同英國王室關係千絲萬縷。創辦人之一Fortnum是王室侍從，其家族一直在皇宮服務，因利成便，逐漸成為王室食物的供應商，亦因而成為國寶級品牌，而本月中在尖沙嘴K11 MUSEA開設其亞洲首間海外分店181 at Fortnum's，有零售有餐飲，將最傳統的英式下午茶文化原裝帶到香港。

食物茶飲任添 一口糕點「不死甜」

得到英國王室加持，怎叫人不心動？店方特地保留原裝口味，務求賣相、味道都一模一樣。就連價錢亦與倫敦看齊，總店每位60英鎊，香港就588元，貴嗎？根據店家傳統，3層架上的所有食物、茶飲都可以無限任添，能否回本，就要看個人本事。3層架最頂有5款是日甜點：香檳啤梨慕絲、薑味蛋糕、朱古力蛋糕、紅桑莓芝士蛋糕和玫瑰泡芙，全部一口size，不死甜。啤梨慕絲，帶淡淡酒味，入口幼滑，甜味有層次。中層的鬆餅一樣出色，據英籍經理介紹，要將之上下掰開，一邊抹上厚重滑溜的clotted cream，另一邊塗上果醬，又香又酥。最底層的手指三文治有4款，包括：火腿、煙三文魚、蛋沙律及青瓜芝士，香軟足料。再配一壺隨心情揀選的靚茶：伯爵茶清香飄逸、錫蘭紅茶香濃優雅，都是悠閒午後的好選擇。

餐廳位於維港畔，擁180度無敵海景，下午茶時段更有現場鋼琴演奏。想吃得隆重點，可試午餐或晚餐，都是傳統英國菜。比如：用牛油煎香的原條龍脷，在席前起骨，外層香香脆脆，魚肉鮮嫩；又或者是著名的蘇格蘭蛋，用血腸、肉碎包住雞蛋炸香，切開香濃的蛋液慢慢流出，配酸辣醬吃，香而不膩。聖誕期間，更推出3、4款限定節日菜式，令客人體驗英國人過節的傳統滋味。

吃飽掃雜貨 茶葉試啱先買

吃飽，到下層掃貨，有大量英國直送的美食雜貨。最不能錯過就是茶葉，紅茶綠茶果茶花茶……每款茶都附有詳細說明茶香味道、最佳飲用時間；又或直接向駐場侍茶師查詢，亦可要求試飲。店內不少名茶都是專門為王室人員而調配。還有即場焗製的曲奇，3款口味，每日限量上午11時出爐，全球獨家，連總店都沒有，值得期待。

● 必掃貨品

香港限定茶具（圖）

「音樂盒」藏曲奇（圖）

聖誕綠茶（圖）

■181 at Fortnum's

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號 K11 Atelier 022號舖

查詢：3916 8181

文：胡慧敏

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

電郵/food@mingpao.com