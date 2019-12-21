e新品：1億像素手機面世 靚相任影任裁

最大可印製4.24米高相片

達成1億像素里程碑的，是由小米推出的Note 10及Note 10 Pro。兩機機背的其中一個主鏡頭採用了Samsung ISOCELL Bright HMX 1.08億像素感光元件，是現時解像度最高的感光元件。當中Note 10 Pro在這個高解像鏡頭內另外加入一塊優化鏡片，以提高拍攝質素。用家或許問現今曬相機會少之有少，1億像素有必要嗎？其實它最大的作用相信在於裁相上，尤其是在手機變焦無法拍攝的影像時，可透過高像素拍攝，之後再剪裁出心目中想要的部分，而剪裁後的相片像素又不會過低而無法使用。

另設4鏡頭 具超級夜景功能

除了1億像素鏡頭，兩部手機的機背另設有4個鏡頭，包括500萬像素5倍光學變焦鏡頭、1200萬像素兩倍變焦人像鏡頭、2000萬像素117度超廣角及200萬像素微距鏡頭。實際拍攝時，手機會因應主題自動在這4個鏡頭之間轉換，但當使用1億像素鏡頭拍攝時，不能使用任何變焦功能。而由於相片的像素高，按下快門後需要等一段時間儲存，在日光下拍攝問題不大，但光線不足時便相當容易出現搖晃問題。不過如果使用1億像素鏡頭來拍攝夜景的話，可用全新的超級夜景2.0功能，與HDR有點相似，同時拍攝多張相片，再結合成一張相片，能在快門不用過慢的情况下，拍攝到光度充足而又夠穩定的相片。

規格上，兩機都設有6.47吋FHD+（2340×1080像素）AMOLED屏幕，支援指紋解鎖。但由於手機主打中階市場，所以處理器只使用Qualcomm Snapdragon 730G，但仍屬高性價比之選。

售價：

Note 10（6GB RAM+128GB ROM）：$3399

Note 10 Pro（8GB RAM+256GB ROM）：$3999

查詢：3001 1888