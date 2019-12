沙發薯：《二戰大事記（彩色版）》重現殺人機器操作

如果你是大戰「史迷」,必定知道因應一戰百周年推出的電影作品《不老的戰跡》,由《魔戒》導演彼得積遜執導。作品修復珍貴的一戰片段,重新製作成彩色及順暢畫面,讓士兵與人民活現眼前。Netflix最新紀實影片系列更進一步,由英國獨立製作公司World Media Rights及德國ZDF Enterprises合作,推出一共10集每集近1小時的劇目,剖析場場二戰重要戰役。修復片源來自約40個出處,大部分從未曝光,尤其來自日本及俄羅斯的片段。

保護巴黎 法國寧遷都

說到論述架構,《二戰大事記(彩色版)》是傳統的紀實佈局,找來各地學者專家追溯一段段歷史。由納粹抬頭並正式佔據波蘭,到偷襲珍珠港美國正式介入,至較少提及極具爭議的德累斯頓大轟炸,英美軍隊空襲德國東部,造成大批平民死亡,劇目一張一張牌地掀起戰爭過程。

戰事緊張過拍戲,亦有不少有趣介入點。首集〈閃電戰〉講述納粹德國如何在短時間內吞併多國,快、狠、準讓對手反應不來,出奇制勝。最為人熟悉是德軍要攻入巴黎時,法國選擇了「逃避」,遷移首都讓對方入城佔據。因為政府目睹過德軍如何炮打荷蘭鹿特丹,不忍美麗的巴黎受到蹂躪,可見他們如何心愛此個城市。是什麼令德軍士兵不眠不休地強攻?節目花上一定篇幅講述德國向士兵派發「博飛丁」,即是現時的冰毒。這讓他們精神大增,卻降低同理心,有如殺人機器般運作令人心寒。

近日在社交媒體常見到一句名言,I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat(我沒什麼可奉獻,只有熱血、勞苦、眼淚與汗水)。此句正是英國前首相邱吉爾在亂世中接任時的講話,不像張伯倫與德方和平協議,他認定只可跟獨裁拚死一戰。事實上後來英國亦陷於「孤身一人」,無可避免都要開打,後見空軍老兵的訪談,更覺有血有肉。一集集看下去,每每發現人於泥濘中總是仰望星星,盼望着黎明之時。

文:小東