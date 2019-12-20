逃離家鄉戰火 遇上理大圍堵 阿富汗落難文物 展覽重開

問香港歷史博物館館長（藏品及孫中山紀念館）何惠儀，「這些文物是流亡嗎？」多家媒體曾如此形容它們，她靜思半晌，認為流亡好像有點「背棄」意味，似乎亦不想用太負面的語調，便說：「至少它們現在是文化使節，告訴世人阿富汗不止新聞上的戰爭畫面。原來有新角度去發現，阿富汗的美麗及厲害之處。」不過，終歸悲情也是事實，文物為逃避戰火而離開國家，保存方式是在各大博物館一站接一站展出。

展覽「塵封璀璨——阿富汗古文物」11月6日在港開幕，為世界巡迴第29站。不久後警方圍堵理工大學及附近接近兩周，館方宣布因應近日特殊社會情况暫時閉館，理大「解封」後，展覽直至上周六才重開展覽。閉館期間，網上出現飛虎隊進入館內視察理大情况的照片，警方後來拘捕懷疑拍照者。何惠儀表示，閉館決定是考慮到文物的安全：「我們作為博物館從業員，無論情况如何，問人借回來的東西，要信守保護文物之承諾，這是專業的做法。」事後流傳阿富汗國家博物館不滿警方進館。她表示有通知阿富汗國家博物館閉館做法，對方亦一直信任館方，「完全沒有存在嬲或唔高興」：「他們見飛彈多過我們，可能大家想多了。」

2006年起 世界巡展保安全

事件的爭議聲，無損內裏阿富汗文物的價值。身經百戰的它們，早早有其多次「拯救行動」。香港歷史博物館特意製作一條影片講述時序發展。追溯至1970年代，信奉共產主義的阿富汗人民民主黨發動軍事政變，阿富汗政局不明，國家博物館把館藏移至部長官邸，首次逃亡過程歷時25天，至翌年才回館。1980年代遇上蘇聯入侵，博物館再次轉移藏品，部分黃金文物藏於總統府銀行保險庫。至1992年阿富汗展開內戰，國家博物館曾被用作軍事基地，慘被炸中，文物遭洗劫及非法偷運海外。

「（他們奪去了）你的靈性和身分後，現在他們的目標是你的自由和生命。」一部闡述文物被掠奪的紀錄片旁白說。事態未曾輕鬆，面對恐怖分子威脅，1996年部分館藏於塔利班抵達前兩周，曾被轉至市中心一間酒店藏起。後來聯合國教科文組織介入保護行動，以及阿富汗過渡政府出力，慢慢才見轉機。2006年阿富汗國會議決把珍品送至海外，實行至今的方案。最驚心是運走一刻，法軍派出飛機把珍品運至巴黎，起飛後飛機要盡快升至安全高度，離開敵人火力範圍，文物便正式踏上無盡旅途。

「過往展覽格局大致一樣，但不同地方會因應調整重點，例如內地會呼應絲綢之路、一帶一路。來到香港，『塵封』對我們來說好像在戰爭現場，被飛灰籠罩了，而文物好像沒什麼可取可用之處。不過，封在底下的文化歷史才最可貴呢。」何惠儀說。展覽的231組文物分別來自阿富汗境內4大文物出土地點——法羅爾丘地、阿伊哈努姆、蒂拉丘地（黃金之丘） 和貝格拉姆。4大地點各有出土年份，亦展示古阿富汗不同時期的歷史。

來到展覽首區「法羅爾丘地」，只見小量黃金碎塊。1966年一些農民在該地發現數件金銀器物，用斧頭劈碎以瓜分變賣。僅有碎件原來屬於距今約4000年前，即約為中國夏朝的時代而製，為本展最悠久一批文物，當中更有類似高足杯設計的金杯。何惠儀表示：「古阿富汗地區被稱為中亞的十字路口，歷來受盡歐洲、中印等地不同大帝國影響，文化很多元。」看阿富汗文物，即能一窺歐亞板塊上的交流。有見及此，展覽加入鄰近地區相若時期的文物陳述或互動裝置，讓大眾清楚比對影響。例如「金牛紋金碗殘片」上的牛隻有鬈曲長鬚，跟兩河流域「美索不達米亞文明」風格一致。

重磅金腰帶 猜不透酒神或女神

下一區「阿伊哈努姆」更有如走入希臘，建築文物極具標誌。公元前4世紀是亞歷山大大帝的天下，馬其頓大軍進入阿富汗，並實施殖民政策，興建亞歷山大城。何惠儀解釋，亞歷山大統佔一個地方後，每每派大批工匠及建築師去建城，實行文化統治。阿伊哈努姆遺址內有神廟、競投場、宮殿、噴泉、墓地等，當中出土希臘式的「科林斯式」石柱柱頭，具茛苕及捲渦花紋，為典型例子。統治完結後，希臘神話及角色仍流傳下來，與其他元素結合成獨一無二的文化。

「游牧民族崇敬太陽，因此很愛用黃金的比喻。」何惠儀說。事實上最眩目的「蒂拉丘地」內，展品黃金閃閃。1978年，蘇聯考古學家沙林尼迪帶領下發掘出6座墓穴，合共有2萬多件金器，所屬時期約公元25至50年。蒂拉丘地意思是黃金之地，有不少學者認為墓主應為游牧民族「月氏人」的首領及其眷屬。月氏於中國《史書》、《漢書》亦有提及，他們抵抗匈奴，避至阿富汗邊界的阿姆河北岸（大夏）。出土的飾器同樣反映混合個性，唯一的男墓主所有的重磅金腰帶，刻有神明與獅花紋，有人推測為希臘神話的酒神，另可能是由古波斯女神傳至「貴霜帝國」的娜娜女神。

生命樹王冠 魔力驚人

場內還是千年前的王冠魔力驚人，最好的飾物，是會令人想觸摸它。王冠由5組薄薄樹片組成，整頂掛有圓片垂飾。何惠儀提到：「5組部件可以拆開，估計是方便游牧民族收拾帶走，上面的生命樹亦象徵他們的精神信仰。」工藝力抵時間考驗，這種美令人感受到古人對生命之追求。冠帶上的六瓣花金飾更勾起一些想像，前文提及文物曾被拯救至總統府存放，至2000年代考古學家沙林尼迪有機會深入倉庫「開箱」，核對蒂拉丘地發現的寶藏。誰知，鎖匙不見了，要焊鋸鋸開小小夾萬，過程動魄驚心。成功打開夾萬後，首件幾乎掉出來的文物，正是一塊花形金頭飾。他形容，「有如重見一個失散25年的老朋友，而你不知道他死活」，一切得來不易。

下一站可「回家」？

現在安放在紅磡的200多件珍寶，下一站據指未能肯定及公布，何惠儀相信它們的心願應該是簡簡單單——「回家」，遊子可有歸期。金飾或器具見證過文明與戰火，反映一個自由、開放、多元的社會，才是文物棲身之所，發揮其長。拯救行動亦非當地博物館獨力可以完成，全靠國際社會多年眾志成城，人員花上汗水甚至人身安全。至現在受到各地款待， 因為國際意識到歷史文明是阿富汗的，也是世界的重要基石。臨走前見到公眾感想區，有一個小朋友的說話可為展覽作結：「這裏有幾千年前的名物（文物），令我大開眼界，希望大家繼續支持歷史這樣東西。」

■「塵封璀璨——阿富汗古文物」

日期：即日至2020年2月10日

時間：上午10:00至晚上6:00；周末及公眾假期延至晚上7:00；聖誕前夕及農曆大除夕開放至下午5:00；周二（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

地點：九龍尖沙嘴漆咸道南100號

門票：$10

查詢：hk.history.museum

文：劉彤茵

編輯：蔡曉彤

電郵：culture@mingpao.com