DIY沙律：「聖誕花環」睇得又食得

【明報專訊】沙律總予人配角之感，Gloria卻從沙律菜的綠色元素，聯想到以綠色為基礎的聖誕花環。她先從構圖入手，「花環的最佳視角是top shot，主體是環狀、放射形的，所以我用正好當造的苦白菜（Endive）作底部，圍着圓碟砌好，花環形狀就出來了；選了綠色和紫色的品種，食味分別不太大，但色彩更多」。她建議鋪排沙律菜應亂中有序，形狀不同的火箭菜、菠菜，令花環看起來更富層次感，而牛油果、番茄和粉紅蘿蔔則像裝飾品。「我特別用上聖誕常用的食材石榴籽，紅噹噹，好有節日氣氛。」