食物造型師為菜式扮靚說故事

文：魏雋

場地提供：Health Concept-The Organic & Eco-living Store

黃子華曾說：「你落咗妝，我仲認得你，就叫做化妝；你落咗妝，我唔認得你，嗰啲叫做喬裝。」食物造型，常被人誤解為喬裝、造假。

鑽研食材 以「自然」方法keep住靚

「食物造型最基本的定義就是利用食物做出造型。」一身素淨打扮、化淡妝的Gloria Chung解釋，「我經常將這件事分成兩個部分：第一是食物，第二是造型。在食物方面，食物造型師的任務，主要是美化食物，讓它看來更美味可口、更加上鏡；或者可以保存很久，讓攝影團隊慢慢拍攝。」要讓食物keep住靚，她傾向以烹調的「自然」方法，而非用其他東西作「替身」。曾當過本地飲食旅遊雜誌記者的Gloria，過往有不少機會訪問大廚，兼要鑽研各種食材資料，讓她更深入認識不同類型的食材。「這點非常重要，因為食物造型師經常要處理食材，如何保存，也是一門學問。例如西蘭花容易變黃，汆水後要馬上過冰水才能保持翠綠；燒鵝燒至七成熟最脹卜卜，擱涼了便會縮水，最好放進焗爐烤焗，才會脹回來。」

也因為旅遊記者的經驗，她走到世界不同的地方，可認識不同菜系，這些都關乎食物的造型。「造型是食物的故事，從食物的賣相、周邊的道具、拍攝的燈光角度，來講述故事的內容。」早前，她遠赴藍帶國際學院倫敦分校修讀Food Photography and Styling Course 3天課程，「我最喜歡最後一天的實習課，因為是藍帶的關係，現場提供很多美妙的食材，又有大廚為我們烹調，學生們就專注拍攝和整理造型。當日其中一份功課是為一個blogger創作一幅健康食物照片，放在她的blog內；我選擇了乳酪、水果、穀物，擺盤隨意中見線條，看起來就像blogger自己在家做的；旁邊有襯花，展現其lifestyle。我只用了窗邊的光來拍攝，顏色比較溫暖，感覺親切」。她在意依循食物的文化背景來選擇道具，「簡單如一杯布甸，如果是日式的，可用木匙羹丶竹蓆；如果是西式，則使用古典、金屬的匙羹」。

牛扒乾了加油 啤酒無泡添鹽

到倫敦藍帶之前，她曾在澳洲墨爾本著名的RMIT大學修讀為期1個月的食物造型及攝影課。目前開設食物造型課程的院校其實不太多，Gloria說：「這個行業，基本上是自家作業，每個造型師都有自己的一套方法。當時我想知道，到底其他造型師是怎麼工作呢？怎樣可以更加進步呢？」這個課程經歷了失而復得，更意外地獲得導師一對一授課，最大得着，是令她了解到如何將食物造型變成一門專業。「課程教授很多行業術語、攝影、設計的元素，譬如如何利用留白，讓影像餘音裊裊，像未完故事；單數的物件，通常比雙數吸引；紅蘿蔔要用藍色的背景，皆因在顏色輪（colour wheel）上，它們是相對、互補的。讓我學會以攝影和設計的角度來說服他人，相信自己的眼光，就是食物造型師的專業。」

由旅遊飲食記者到食物造型師，Gloria不諱言從來沒想過自己會成為其中一員。「雖然對食物造型非常有興趣，但起初是不知道可否成為搵食工具。」和她說起紙媒最風光的年代，作為日報副刊或生活雜誌的記者，其中一項重要的工作，是負責設計一張能吸睛的「開版相」、「大相」；就連內文的圖片，都不能馬虎。「以前做雜誌對相片的要求挺高，菜式不夠上鏡，就要靠記者調整。好像牛扒乾了，要塗上少許油；啤酒沒有泡，加少許鹽，泡沫便會再現。」機會留給有準備的人，這句話老套卻真實。「不知你有沒有做過一份工作，會覺得：『哦，原來之前所學所做的，都是為了準備這份工作？』我不夠膽說這是天職，但是當你有興趣，又覺得做得得心應手，這便是你應該要做的工作，也是我對食物造型的感覺。」

「食物造型師的工作既快樂又滿足，不過也辛苦，每次都有點緊張，但是做的過程及做完之後，是非常開心！」看見她笑着捧起聖誕花環沙律來拍照，毋須修圖App，要Like無難度啦！

編輯/梁小玲

美術/鍾錦榮

電郵/food@mingpao.com