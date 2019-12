【明報專訊】全球暖化令部分地方水位上漲,另一些地方卻面對旱災,災難形式並非一面倒,而是各有難處的極端失衡。由TRANSNATURAL主理的In The Age of Post-Drought,便以宏觀角度審視清潔水源的問題。當中除有實在的設計,亦有藝術介入的有趣作品。如Lennart Lahuis的Water Wars: Drought, Flood, Folly and the Politics(E),用上看似是水的文字,寫下Diane Raines同名作品內的選段。另一個作品,則是Marco Barotti的Clams(F),以扇貝探測海水污染的天然本能為切入點,將之化為裝置,以聲音及動態,反映水質。