前衛閃艷節日派對 塑造tone on tone眼妝唇妝

說起特色的妝容，總是「看」來容易，做起來很難——看着化妝師以熟練手勢，往面上從容不迫地掃上彩妝，轉眼間就能畫出精緻奪目的妝效；不過當自己下手時，又怎樣塑造同樣「見得人」的效果？除了多看make up demo、對着鏡子多練習，亦要學懂每一個上妝步驟的知識與學問。shu uemura首席化妝師Gabe Ku示範塑造層次分明的tone on tone妝容，並逐一解答當中的秘訣，從顏色風格趨勢說起，以至妝前準備再到上妝的技巧。

問：life&style

答：Gabe Ku

1. 今年流行什麼色系與風格的派對妝容？

配合節日氣氛的紅色系，風格則流行tone on tone配色，妝容的重點落在眼妝及唇妝部分。

2. 為什麼在化妝前，要先使用潔面油？

Beautiful makeup start with beautiful skin，潔面油除了可以清潔肌膚，亦同時備有護膚功效，能夠保持皮膚水油平衡，從而令妝容更貼服持久。

3. 上底妝時，有什麼需要注意的地方？

上底妝前做好護膚程序，以保濕底霜打底。要塑造輕薄的底妝，可以配合粉底掃，令粉底更均勻貼服。

4. 塗畫幾何圖案眼妝的技巧？

先從眼尾勾畫線條，再將顏色由深至淺，從外而內掃上，塑造更均勻層次。上揚的幾何圖案眼妝形態，在視覺上能提升面部輪廓。

5. 若眉眼的距離較近，可以怎樣塗畫眼影？

可以將重點的深色放於眼尾，再於眼頭加上highlight，這樣可以拉遠雙眼的距離。相對地，若眉眼的距離闊，則可以相反的做法，將重點的深色放眼頭位置。

6. 什麼眉形合適配搭這次的妝容？

可以有角度的眉形，配合這次示範的誇張幾何眼妝。另外，亦應該注意配合面部的輪廓。

7. 今季流行什麼唇色？上唇妝有什麼技巧？

唇色方面，今年流行火紅色調，能夠提亮肌膚的氣色。至於上唇妝的技巧，可以先將唇膏放於唇山位置定位，會更容易平衡，再配以唇掃，幫助勾畫立體唇形。另外，亦可以透過mix and match不同質地的唇膏，令唇妝看起來豐滿。

8. 誇張的妝效，是否要減去腮紅？若不塗抹胭脂，怎樣才不會令兩頰看起來沒有血色？

其實要視乎整體的妝容顏色，如這次示範的妝容，以紅色為主調，便可以減去塗抹胭脂的步驟，改以配合偏紅調的修容粉取代，用作提升輪廓感。另外，亦可以配合鮮明色調的唇膏，增添好氣息。

■是次的紅色調tone on tone派對妝容，包括4個步驟：潔膚、妝前準備、底妝，以及上妝。

步驟1：潔膚

ultime8黃金琥珀潔顏油（限量版）

天然原創配方在日本製造，蘊含源自日本豐島的山茶花精油，據稱擁有特強潔膚及卸妝功效，當中蘊含的椿花油滋養成分，據稱能保持皮膚水油平衡，為肌膚做好上妝準備。$860/450ml

步驟2：妝前準備

stage performer水潤隔離防曬底霜SPF 50 PA+++

3合1功效底霜，當中蘊含具阻隔及提升功效的植物成分，據稱能高效防曬及保護肌膚免受污染物等環境因素侵害，同時為肌膚補充水分。$360/30ml

步驟3：底妝

unlimited無限輕透持妝粉底液SPF 24/PA+++

專為亞洲膚色而設，質感輕盈，薄膜成分及吸油成分比例恰到好處，據稱能保持肌膚清爽，令底妝持久貼服。$400/35ml

petal 55粉底掃（限量版）

高密度柔軟掃毛，據稱能塑造貼服底妝，不會留下掃痕。$450

步驟4：上妝

chromatics眼影組合

眼影組合糅合自然與潮流色調。當中的Tokyo red，可搭配淡紅色調及不同質地變化的紅棕色系眼影。$550

無色限柔霧唇膏（全新限定鮮紅包裝）

採用日本混合色素因子技術，據稱能將幼細、高濃度色素平均分佈，塑造層次分明的顯色效果。當中蘊含日本山茶花精油，據稱能持續滋潤雙唇。$230/支

■Profile

Gabe Ku

香港第一位shu uemura首席化妝師，擁有超過15年的專業化妝經驗，秉承品牌創辦人植村秀的哲學:「信念」、「突破」、「傳承」，創造出不同的彩妝造型。曾與多位名人合作，並多次參與彩妝表演及於巴黎、米蘭、東京時裝周後台化妝。現培訓新一代的makeup artist，傳承品牌的彩妝技巧及心得。

查詢：Kate Spade New York 3188 1928；shu uemura 2788 3276

文：Vivian Lau

模特兒：Risa Jozuka（CalCarries）

化妝：Gabe Ku（shu uemura）

髮型：Leo Yiu @mplus

編輯：陳淑安

■Video

節日派對彩妝短片https://bit.ly/2sC8k12