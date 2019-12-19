多元文化 設計昇華 手袋作畫 綻放千姿百態

Lady Dior手袋的柔軟小羊羔皮，菱形格紋縫線， 配上圓潤的手挽和D.I.O.R字母的金屬吊飾，是Dior手袋家族中最為人熟悉的款式。手袋以拿破崙三世時期的古老藤椅為靈感，並利用精良的手工技藝，將椅上排列有序的鏤空花紋化身成手袋外身的圖騰設計，優雅別致，及後於1995年由戴安娜王妃攜同出席公開活動後一炮而紅，故手袋被名為Lady Dior，從此成為品牌中的經典。

為使這品牌「老字號」的時尚精髓得以傳承，Dior Lady Art是由Dior推出的特別藝術企劃，以Lady Dior手袋為藍本，讓一眾藝術家自由發揮創意，將自己獨有的藝術風格融入到手袋設計上，賦予Lady Dior各種嶄新和前衛的面貌。繼上次聯同全女班藝術家合作，企劃今年已經來到第4屆，並邀請了來自葡萄牙的Joana Vasconcelos 、中國的王光樂、法國的Marguerite Humeau、韓國的Jia Lee、巴西的Maria Nepomuceno、日本的名和晃平、墨西哥的Eduardo Terrazas、英國的Raqib Shaw、南非的Athi-Patra Ruga、美國的Rina Banerjee和Mickalene Thomas共11位藝術家，將Lady Dior重新設計成獨一無二的藝術品，試圖延續手袋的超凡魅力。

品牌首個3D列印手袋 重現優雅女性形象

Maria Grazia Chiuri一直熱中藝術及科技探索，致力於數碼化的時代中保留傳統工藝，為讓今次企劃擦出更多火花，特別邀請設計手法與自己相異的藝術家，法國女雕塑家Marguerite Humeau就是其中一位。Marguerite Humeau擅長利用科技將設計昇華，喜歡從宇宙間神秘的一事一物中汲取靈感，繼而創作出科幻詭魅的藝術作品。以其入圍2019法國最大藝術獎Prix Marcel Duchamp的提名作《潮汐》為例，奇型巨獸被想像成虛幻與真實之間的雕塑輪廓，抽象難測，讓人一看難忘。

首次跟時裝品牌合作的她，特別採用了3D列印技術，結合堅韌的樹脂材質，把原本四四方方的手袋外形製作成質感透亮和形狀扭曲的款式。這也是Dior歷年來第一個生產3D列印手袋，波浪的曲線和紋理不但重塑了雕塑流線形的柔美特質，更象徵品牌一向予人優雅細膩的女性形象。她形容這個Lady Dior猶如被捲進龍捲風，其變異的設計就像是手袋在生產過程中途被定了格的模樣。如此清新脫俗，別具一格的風格和概念，實在令人驚歎。

另一個呈現完全不同風格的Lady Dior，是新銳韓國藝術家Jia Lee的作品。其油畫作《散步中的女孩》與Lady Dior互相結合，刺繡於手袋外的水仙花晶瑩剔透，在經典Dior Oblique白色籐格紋的映襯下變得充滿文藝氣息，突顯品牌工坊精湛的手工技藝。

傳統工藝結合 跨文化創作

除了女性化的題材，今次合作亦糅合了各式各樣的文化元素。例如南非藝術家Athi-Patra Ruga擅長結合手工藝和不同文化特色，揉揑出各種獨特魅惑的作品。他設計的Lady Dior採用Christian Dior先生最鍾愛的海軍藍為底色，並以其名為Francois Feral Benga的人像作品為藍本，由刺繡浮雕、彩色亮線珍珠與水晶等元素組合成不分性別的面部形象，意味着品牌對文化共融和性別平等的理想追求。

另一邊廂，墨西哥建築師Eduardo Terrazas參考了居住於美洲印第安惠喬爾人的藝術技巧，幾何圖案、多重浮雕技術、以及黑白和彩色小牛皮的拼接，呈現出前衛抽象的形象。英國畫家Raqib Shaw筆下的Lady Dior就猶如伊甸園的化身，繁星點點的夜空及超自然形式的玉蘭花，加上鮮艷色彩的珠寶、珐瑯、金色配件，讓人聯想起Maria Grazia Chiuri首個Dior高訂系列中神秘夢幻的服裝設計和場景布置。

從抒情畫作、精準計算的幾何圖形，到浮誇的大型雕塑，今次Dior Lady Art找來的藝術家專長於不同領域和界別，各人繁複多元的背景，均能體現到品牌對跨世代與跨文化自由創作的尊重。正如Maria Grazia Chiuri說過：「現在做時尚，光製作漂亮的衣服是不足夠的。」對她而言，傳統工藝技術中包含的文化和歷史考量，比起機械式生產、只以創造潮流為前提的產品有價值得多，懂得欣賞和包容不同樣式及設計中的韻味，才是最值得推崇的時尚精神。

查詢：Dior 2162 8008

文：Angel Hong

編輯：陳淑安