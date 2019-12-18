Interest：香港人一直玩錯？ 紙上攻防 大富翁最早投資課

大富翁在1960年代推出香港版，可謂本地最普及、最入屋桌上遊戲（桌遊，board game）。雖然接觸過的人多，卻不是人人都玩得正確。作家畢華流就曾寫書談過大富翁玩法和竅門。他於1996年踏上「世界大富翁大賽」冠軍殿堂，解構這場勝仗的著作，當年引起一陣大富翁潮，影響深遠。

「記得中三上『畢華流網』交友，第一次網聚就是玩大富翁，當年我中三。」香港大富翁協會委員林浩文（Thomas）笑言，畢華流現在甚少現身，已是精神象徵。至於Thomas，至今玩了大富翁20多年，曾贏過全港賽亞軍，並藉大富翁開始探索桌遊，至數年前創辦機構「桌樂無限」，「大富翁需要你和別人玩，首先你不會成為一個宅男。當時教人正式玩法，贏了很開心，因為他們不懂玩」。

老手專攻橙地 口水戰暗藏殺機

不少香港人一直錯玩大富翁，例如誤會要走一圈才可建屋，或以為再次擲中已購入的地才可起樓。到頭來，大富翁被誤解為講運氣多於策略的遊戲，對賽時間亦大為延長，刺激度驟減。但老手如他就知道，認真起來，對戰氣氛激烈而詭譎：「像打仗一樣，互相發炮打對方，踩到人家的地要付租，就如中炮。目標是打爆對面炮台，即對方沒錢要抵押拆屋，少錢又失去炮台，就好難翻身。」

這場仗雖然沒有明刀明槍，但玩家間的「口水戰」卻暗藏洶湧。要起樓「建炮台」，先得儲齊同色地皮，所以玩家不免要互相交易，才能儲齊一套。此時老手的「語言偽術」便派上用場，Thomas笑說：「提出好像有利別人，但其實有利自己的交易。老手最愛用貴地引你，話地貴適合收租，呃啲橙色紅色地返嚟。」橙色地段公認是圖板上「攻擊力最強」的色組，因為位處監獄後的5、7、8格，出獄者容易踏足，加上價格中等，適合發展物業，相反綠色地段雖然租金貴，發展成本卻極為高昂，並非人人能負擔。

打仗講進攻亦講防守，Thomas指，有時過分注重「建炮台」進攻，反倒有機會爆煲，「運氣不好要交租時，手上現金不足，就不夠防禦力，可能需『拆屋』抵押房子換錢」。拆屋只能拿回起屋成本一半，相當蝕底。高手就會懂得避險，在不同時機選擇不同戰術，未到關鍵時刻，就不「搏盡」進攻。

進攻有時避險有時 不賴運氣

小時候不懂玩大富翁，總感覺遊戲進度緩慢。其實在外比賽，大多限時75至90分鐘內分勝負，「時間限制是很苛刻的，有些玩家臨尾不讓你拖，會惡、給壓力你，叫你趕快擲骰」。大家窮盡方法務求對手破產，紙板上的交易市場，殘酷起來，不比真實的市場遜色。

但紙上談兵起碼輸得起。Thomas贏過全港第二，輸的次數卻數之不盡。他說，玩大富翁其實就是學輸，「不要賴運氣，運滯的時候一定有，但玩得好，最後仍有機會。凡事歸咎運氣，你好難成功」。

自中學接觸大富翁後，他喜愛的桌遊愈來愈多，曾多次因此出國比賽，甚至代表香港作賽。本來是註冊社工的他，亦創辦結合桌遊的社工機構。「小時候四圍撩人玩大富翁，後來一同參加比賽的玩家，多少會惺惺相惜，建立到深厚友誼，現在都結婚生仔，仍會間中出來玩大富翁。」回頭一看，大富翁起點上的「GO!」，正是這趟桌上旅程的原點。

文：宋霖鈴

編輯/王俊杰

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