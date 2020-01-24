家用SUV大改造 硬朗線條似小跑

來自德國的奧迪（Audi），規模不算細，產品陣容在高級車市場中算是非常完整，但車廠並沒有盲目地推出SUV，反而是小心翼翼地因應市場走勢釐定策略，部分型號更是叫好又叫座，例如早於2005年推出的大型SUV Q7（第一代），便因為佈局實用加上乘坐感舒適，吸引不少需要穿州過省的商務車主，熱賣銷情令其他車廠跟風推出相類似產品。

Q7的成功，令奧迪領會及肯定SUV的發展潛力，於是在較後日子接連推出尺碼較細的Q5及Q3，以應對進取的競爭對手發動的SUV攻勢。其中2011年首度推出的Q3，相對小巧的車身尺碼配合寬敞的車廂環境，可說是最適合香港車主。

八角形鬼面罩 更富「大車感」

第一代Q3採用了車廠母公司福士集團旗下的PQ35底盤作為開發基礎，這款底盤跟福士的經典掀背車Golf（第五代）屬同一款式，靈活度高而且結構紮實，既有利車子提供良好的公路行走表現，同時又可配合四輪驅動或前輪帶動兩款不同的驅動佈局。在實用及乘坐舒適度方面，第一代Q3表現非常不俗，大部分乘客都會感到滿意，不過就外觀這環節而言，卻稍嫌平淡而缺乏精彩細節，感覺就像一部升高及脹大了一點、線條圓潤的掀背車，談不上十分吸引。

第一代Q3在2015年作中期轉款，車廠當時為車身加入較硬朗的細節線條，但整體來說賣相仍然過於保守。終於來到今年大轉款推出第二代，Q3的外觀才令人感覺真的講究起來，滲出了高級車該有的精緻氣息。

接受了眾多車迷的意見後，車廠設計師着力將更明顯的跑車化線條應用至新款Q3之上：更大面積的八角形車頭進氣格柵（即俗稱的「鬼面罩」）、稍稍向後方上揚的車側線條、更多的起角細節、源自跑車的車尾擾流組件配雙向排氣喉……種種改動都令第二代Q3變得比舊作更具高性能車味道，觀感上亦令車身顯得更低矮貼地。同時，車身長度、闊度以至軸距亦比上代有所增加，這亦令Q3看上去更有「大車感」，甚至有追近高一級的Q5的勢頭。

車頭的改動可說是新一代Q3最明顯的重點，除了更起角、面積更大的八角形鬼面罩，車頭兩側的輔助入風口亦加入了結構頗為複雜的線條，而且刻意加入了銀色框架及飾條，層次顯得更豐富。車頭燈的鷹眼線條配合搶眼的LED頭燈及指揮燈，也令新車變得更貼近科技趨勢。

中控台向駕駛席傾斜 操作就手

全新設計的車身造型討好，但若說新Q3最引人入勝的地方，應該是車廂。這是因為經過重新規劃的車廂，帶來的新鮮感比車身有過之而無不及。延續跑車化主題，車廂規劃也是盡量應用了高性能車元素，例如硬橋硬馬的主體線條就令人聯想到同廠的跑車TT，這些「硬線條」由控制台延伸至左右門壁，誇張點說除了軚盤外，在車廂中幾乎找不到明顯的圓形線條。

還有一點令人感覺到新Q3的設計比上一代更為駕駛人設想，就是它的中控台擺位，刻意迎向駕駛席（廠方說中控台稍稍向駕駛席傾斜約10度），這能令駕駛者操作中控台上的MMI觸屏式多媒體系統或空調系統時，更方便順手。筆者試駕時就覺得，新Q3的車廂及控制台佈局有如一部新款跑車，加上數碼化的儀表板，令車廂滲出多一層科技感，一方面比舊款吸引更多，另一方面貼近車主愛用數碼器材的生活習慣，整體感覺變得年輕了。

加速爽快 行車穩定

新車初推出，車廠為Q3提供了3款電油引擎選擇：一款是入門版的1.5L級渦輪增壓引擎（馬力150hp），另外兩款則是2.0L級的渦輪增壓引擎（馬力分別為190hp及230hp），今次我們測試入門版本。

事實上，近年的小容積電油引擎（排氣量少於1.5L）已經比以前的同級機器進化了不知幾多倍，以往要驅動像Q3這類中型車，1.5L引擎往往派不上用場，但隨着引擎技術進步，新世代的同類機器已足夠應付有餘。試車時會發現，Q3配置的1498c.c.引擎配合7前速S tronic雙離合器波箱，能令車子的加速過程變得非常爽快，尤其是由靜止起步至引擎工作轉數升至約3000rpm這範圍，加速爽快感有如駕駛一部小跑車，這是有點令人意想不到。雖然在引擎轉數升至中段範圍後（即約4500rpm後），爆發力會明顯減弱，但對於一部日常用車來說，這是情有可原，畢竟這不是一部真的跑車，不需要刻意催谷它去到高轉數區域。或者可以說，這副小引擎的日常表現已比得上5、6年前的2.0L機器，大部分車主或用家都不會投訴它不夠力。

另外值得一提的是，新Q3的懸掛穩定程度比舊款提升了不少。記得舊款的懸掛略為偏軟，駕駛時會感到車身的傾側度略為明顯，但來到第二代，廠方着力強化懸掛系統的動態駕駛表現，能為車身提供更好的支撐，也在其他方面抑制了車身行駛時產生的不安定感，感覺就像駕駛矮身旅行車一樣，行車穩定感的確是提升了。

總括而言，第二代Q3的內與外都比上一代多了設計味道，加上引擎、懸掛這些屬於機械設定範疇的細節更趨成熟，而且車廂的空間感與設備齊全程度也有所改善，可以說它是目前奧迪SUV產品陣容中，平均得分最高也最適合香港車主的型號。

■奧迪Q3 35 TFSI規格

車型：5門5座位SUV

引擎：1498c.c.，直4，渦輪增壓

馬力：150hp/5000-6000rpm

扭力：250Nm/1500-3500rpm

傳動：7前速S tronic波箱

驅動：前輪帶動

加速：0-100km/h，9.2秒

極速：207km/h

耗油：5.9L/100km（平均）

長闊高：4484 × 1856 × 1616mm

軸距：2680mm

車重：1460kg

售價：$379,900起

查詢：Audi Hong Kong 2528 1862

文：莊達民

編輯：梁小玲

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