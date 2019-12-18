Watch Out：德國精湛製表技術 承百年工藝

德國Dresden製表師Ferdinand Adolph Lange在1845年創立自己的製表廠時，為Glashütte地區的製表業奠下基石，他製作的精準懷表備受世界各地的收藏家追捧。可惜在第二次世界大戰後，品牌的百年基業被東德政權收歸國有。直到1989年柏林圍牆倒下兩德統一後，創辦人的曾孫Walter Lange以A. Lange & Söhne（下稱Lange）的名字註冊公司（Söhne在德文中解作兒子），延續品牌的故事。

傳承曾祖父製表精神 推陳出新

在1994年10月24日，Walter Lange及拍檔Günter Blümlein公布Lange新時代的首個腕表系列。當時的發布活動在Dresden王宮舉行，包括Lange 1在內的4款腕表結合傳統製表工藝與創新技術，為品牌揭開新一頁。 Lange 1表款的偏心式表盤佈局、大日曆顯示及擁有3天動力儲存的雙發條盒設計，直到今時今日仍然在表壇中獨樹一幟。品牌每年僅推出數千枚以金質或950鉑金的腕表，全部均搭載手工精心修飾和組裝的自家機芯。

由成立至今，Lange一共研發了63款表廠自製機芯，例如具有精準跳字裝置的Zeitwerk，以及設計精密的Zeitwerk Minute Repeater、Tourbograph Perpetual “Pour le Mérite”以及Triple Split複雜功能機芯等。但如果要數品牌的代表作，始終是Lange 1系列。

品牌在2015年時，推出了第二代Lange 1腕表，除了微調表盤的設計外，亦同時搭載全新手動上鏈機芯L121.1。新的自製機芯配備精確瞬跳大日曆顯示和自由擺動的Lange擺輪游絲，加上大型凸輪固定擺輪，確保擺輪擺動頻率精準可靠。而經過25年來的發展，Lange 1系列亦延伸出多個不同功能表款，如不同直徑、月相顯示、第二時區顯示、陀飛輪及萬年曆等額外功能。品牌今年特別為此推出總共10款限量版白金腕表，紀念這些年來廣受歡迎的Lange 1表款。

每枚紀念版腕表均配備印有深藍色數字、時標及日期數字的銀白色實心銀製表盤，以及以手工雕刻的特別圖案——大日曆裝置特別鐫刻「25」字樣，並以花卉圖案圍繞，線條融入藍色的細節。另外品牌亦備有特製表盒連Lange 1 25周年系列10款作品套裝，專為收藏家而設。

這10枚腕表在今年不同月份發布，分別為Lange 1、Grand Lange 1 Moon Phase、Little Lange 1、Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar、Lange 1 Time Zone、Lange 1 Moon Phase、Grand Lange 1、Lange 1 Daymatic、Little Lange 1 Moon Phase和Lange 1 Tourbillon。除了第一枚腕表限量250枚以外，其餘均限量25枚，以下介紹其中一些重點作。

月相表盤展現晝夜更替全貌

Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar腕表是在2012年首度登場，用以指示月份的旋轉外圈，會按照每個月份的長短而自動轉動，由6時位置的三角形指示現時的月份，三角形上方的小視窗則為閏年顯示。表盤上的9時位置為逆跳星期顯示，7時位置設有月相顯示，在小秒指針下的視窗，可見手工雕刻18K白金月相盤，反到表背則可看到陀飛輪。若嫌腕表的陀飛輪隱藏在表底太過低調，Lange 1 Tourbillon便以此機芯零件為主角，將它放到表盤一面。表盤5時位置中空，讓大家可以看到懸垂於兩顆鑽石端石之間的一分鐘陀飛輪，此陀飛輪具有停秒裝置，可瞬間停止旋轉陀飛輪框架內的擺輪。陀飛輪橋板採用黑色表面拋光裝飾，中間輪夾板上可看到大日曆顯示浮雕圖案，為周年紀念系列的標誌。

月相也是Lange腕表其中一個重點功能，Lange 1 Moon Phase腕表卻比一般月相表細心，加入了日夜顯示功能。整個顯示組合共有兩層，設有漸變藍色的實心18K金天體圓盤。圓盤每24小時圍繞其軸心自轉一圈，展現晝夜更替。在此基礎上，白金色的月亮準確模擬月球29天12小時44分3秒的朔望周期軌道，每隔122.6年才需校正一天。隨着旅遊變得愈來愈容易，展示世界各地時間的Time Zone腕表亦大受歡迎，Lange 1 Time Zone腕表中的大型數字盤顯示出發地時間，而小型數字盤則顯示第二時區的小時。外置城市圈上印有分別代表24個時區的城市名稱。5時位置設有金色箭頭，指向代表當前顯示時區的城市名稱，可以表殼8時位置的按鈕快速校時。雙日夜顯示讓大家可清晰知道其他時區的時間。

A. Lange這個名字由1994年重新在表壇上出現，到今日雖然只有短短25年，但每枚腕表都是前人累積百多年德國製表技和經驗的製成品，難能可貴。

文：Tung Cheung

編輯/劉家睿

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