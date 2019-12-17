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Happy PaMa 教得樂 第272期

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多元導航：了解缺課背後原因

【明報專訊】早上，當家長叫醒子女起來準備上學，但子女卻賴在牀上說：「我唔想返學啊……」面對這情况，有些家長會指摘孩子，認為他們是基於懶惰，所以不想上學；有些家長則會詢問子女不想上學的原因，但很多時，孩子都會選擇沉默及不回應。

學生每天都在學校面對很多挑戰，例如學業問題、朋輩和師生關係等，假如他們找不到有效的解決方法，便會作出不同的反應，其中較為常見的便是逃避上學。根據教育局的統計數字，2016至2017年度本港小學至初中學生的缺課共有1612宗，缺課率約為0.31%。

乍看起來，數字並不多，惟須知道，這個數字只計算長期缺課（即連續7天或以上）的學生人數，但其實學生短期缺課（一星期缺課數天）的情况更為普遍。因此，學生不願上學的情况遠比教育局的統計數字為高。

朋輩關係欠佳 缺課主因之一

朋輩關係欠佳，是學生缺課的其中一個最主要的原因。獲得朋輩的支持和認同，有助孩子健康成長。但若然學生在學校結交不到朋友，甚至是受到欺凌，這會削弱他們的自信心，並對上學產生焦慮。再加上學習的壓力，孩子會開始質疑自己上學的意義，並想去逃避，於是便缺課。當他們習慣依賴這個方法去處理問題時，久而久之，短暫缺課便會演變成長期缺課。

子女缺課甚至拒學，亦會對家長構成一定的壓力及負擔。面對子女不願上學，很多家長都會軟硬兼施、想方設法讓他們上學。但家長除了要關心子女外，也不可以忘記留意自己的情緒健康。

家長情緒受壓 小心失控

曾有家長表示，每天叫醒子女上學的那一刻，自己情緒便會低落，會感到無助；當用了不同方法也不能令子女上學時，家長又會產生內疚感和自責，怪責自己為什麼不能令子女上學。到最後，家長的情緒甚至會爆發，不斷用負面字眼責罵子女。其實這個情况很不理想，一方面會令子女的自信心受到打擊，另一方面也會嚴重破壞彼此的關係，對解決缺課問題是百害而無一利的。

事實上，要有效處理子女的問題，家長必先有良好的心態及情緒。首先，家長可與學校及駐校社工保持緊密合作，一方面可了解更多子女在學校的情况；另一方面也可讓社工提供適當的支援給子女和自己。另外，家長也要留意自己在處理子女問題時，是否有過分焦慮的情况出現，即是持續地處於擔心的狀態，影響工作及家人溝通等。如情况嚴重，建議家長尋求專業人士的協助。除此之外，家長與子女溝通時，可先避免以催迫方式喝令他們上學，而是應該先給予關心與支持，以開放的態度讓他們明白家長是願意了解、接納及包容的，鼓勵他們可暢所欲言。我們必須知道孩子缺課的癥結，才可對症下藥處理問題。

文：方曉棠（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]

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