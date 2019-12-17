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Happy PaMa 教得樂 第272期

Happy Pa Ma

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客座隨筆：兒子性教育 爸爸是最佳人選

【明報專訊】兒子快兩歲了，我和丈夫正預備教導兒子上廁所。過程中我發現這是一個很好的時機教導兒子男女的概念。自兒子站得穩後，大部分時間都跟我一起洗澡，現在他在洗澡時會指着不同的身體部位問：「呢個咩名？」我都會耐心告訴他，如鎖骨、大腿、乳房、陰莖等，並告訴他不同部位的功用。兒子學得很快，同時知道媽媽跟他有某些身體部位是不同的。爸爸因較少機會與兒子洗澡，故很少會直接教導兒子有關身體的知識。

我和丈夫雖然沒有討論過哪個階段要教導兒子什麼的性教育內容，以及如何分工，可是我們都認同父母親自處理家庭性教育的重要。

有研究指有數個因素會影響父親對兒子的性教育，包括：兒子的成長階段、父親的性價值觀、父親的學歷、父親與自己父親的溝通、對結果的預期、與兒子的溝通、父子的接觸等。

態度開明 用正確器官名稱

記得有次兒子指着自己的陰莖問丈夫「咩名」時，丈夫當下呆了，後來我告訴兒子那是陰莖，爸爸便接着解釋男性才有這身體部位，所以男生要站着小便。我想對於丈夫來說，要面對兒子突如其來的「性」問題，可能尚未適應如何啟齒，然而當我們愈是抱着平淡、開明的態度，愈能夠坦言。我堅持要求丈夫在教導兒子時要用正確的名稱，那是一個認識自己身體，並建立尊重及欣賞自己身體的一個過程。

有一次兒子得知爸爸要上洗手間，便跟着過去，丈夫亦首次願意讓兒子跟他進洗手間，那是一個讓兒子建立對「男性」認知的過程；同時讓兒子分辨媽媽與自己及爸爸的不同（兒子知道媽媽是坐着上洗手間）。

我認為丈夫願意讓兒子跟他一起如廁很重要，讓兒子更具體明白男生是「怎樣的一回事」，而這角色是我無法代替的。這個學習如廁的過程，除了讓兒子學習肌肉的控制外，更是一個學習性別的重要時機。

媽媽適時傳球給爸爸

這個暑假，我們帶着兒子去游泳，在家庭更衣室整理後，我都會把兒子交給丈夫抱着他穿過男更衣室到泳池，這是一個讓兒子認知自己是男性的過程。

作為太太，在適當的時候把這個球傳給丈夫，讓他能輕鬆教導兒子有關性的知識，當兒子成長的過程中有疑問，便能安心向爸爸討教。

參考：

Sally T. Lehr, Alice S. Demi, Colleen DiIorio & Jeffrey Facteau (2005) Predictors of father-son communication about sexuality, The Journal of Sex Research, 42:2, 119-129, DOI: 10.1080/00224490509552265

文：文麗兒

作者簡介：維護家庭基金好爸爸中心網誌作者

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