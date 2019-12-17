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Happy PaMa 教得樂 第272期

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半個瑞典人：孩子擁有同等價值

【明報專訊】某天二女兒心有不忿地說：「老師要我們再做多一次作文！」我有讀她的功課，寫得不錯的。「她說我們的瑞典語文寫作需要改善，好多同學連大細草都寫錯…… 」

我們家二女兒今年14歲，就讀8年級，即等同香港中二。瑞典學校制度跟許多歐洲國家一樣，強制小學9年制，中學gymnasium 3年制，然後可以升讀大學。瑞典中小學校九成屬全國政府轄下，由各省政府行政的教育機關管理，並由獨立的學校監管局每年視察評分。私立小學也存在，但不多，通常是以英語為主的國際學校或推行特定教育理念為主，普遍家長也沒有特別為孩子報讀。

不多不少中庸之道

瑞典小學課程大綱按政府教育局定期修訂的「教育方針」制定，小學普遍程度分別不會太大。孩子小學學位由市政府按住址分派，大部分學童都在自己居住的同區上小學。不論是政府或者私立中小學，學費均全免。大學亦然，所有歐盟國民在瑞典升讀大學也是免學費的。

功課和考試不多，學習沒多壓力，課餘沒有補習班，孩子有時間與空間去玩，去做孩子應該做的事——這些都是大家對北歐教育的印象，亦的確是一般瑞典學童的健康幸福生活寫照。問題是：學習的成績呢？

那天二女兒說要重做瑞典作文功課，說是有同學不懂得「句子完結用句號後需要寫大草，不是忘記了，而是實在有同學的瑞典文程度確是那麼差」。縱然明白寫作結構需要鍛煉，然而中二學生語文文法基本功做不好，實在感到意外兼擔憂：是課程設計不善？老師教得不好？學生們學得太差？抑或是……

瑞典文化有種根深柢固理念叫lagom，「不多不少中庸之道」，處處展現於社會、職場以至教育環境。香港人追求出人頭地做精英，瑞典人則認為集體共識比一切更重要。有人說這種態度源於瑞典社會民主主義，強調「所有人都擁有同等價值」，於是待遇也必須一樣。

實行平等概念成本高

事實上，瑞典教育理念第一天條是「所有孩子均擁有同等價值」，整個系統的設計和目標是要囊括和照顧所有孩子的學習條件。偉大的概念付諸實行呢？

就是成本太高和資源不足以分配。學校不鼓勵精英學習，老師亦不會額外協助有需要的學生。對年紀較小的學童來說，沒有明顯賞罰或紀律制度，做得好無人讚，做得差似乎也沒大礙，我覺得或多或少會影響到學習的動力，甚至往後對待人接物的判斷。當發現中二學生連母語作文大細草都不分時，老師就讓全班同學重頭再做一次。「兩頭唔到岸」的情况，已非第一次。

（這篇文章是今年最後一期，下年再見！忍不住說：2019好行夾唔送！願2020榮光歸香港！）

文：周游

作者簡介：移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]

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