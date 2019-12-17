半職爸爸：尊重孩子感情是最重要的事

劫後餘生的溫柔

出生並成長於香港，我一直認為香港是一個務實和理性的城市，可是，香港有趣的地方，正是在主流務實理性之外，我們不排斥甚至熱烈地擁抱浪漫。從很細微的地方，我們都可以看到香港這種根深柢固的浪漫。譬如說名字，相對於中國內地，我們給電影起的名字永遠帶着更多的意譯和更少的直譯，早年喜玩唐詩宋詞，現在喜玩「食字」四字成語；我們以前的港督譯名，也不是純粹音譯，而是要講求名字的典雅和意象，彭定康、衛奕信、麥理浩，帶點民國早年譯名的色彩，好像拿破崙和貝多芬等，也不是純粹音譯。又譬如香港80年代銷量最高的周刊名叫《龍虎門》，名字來自作者自創的一個幫派，又譬如香港本地雜誌，有名為「Ｘ皮書」的，《藍皮書》之餘，還有《鬼皮書》，名字要有多震撼就有多震撼。

香港人的浪漫和體貼，深藏在講求商業效益的外表下面，是一種古老的東西。有來自內地的學者曾說，香港很有清朝的味道。如果你去圍村，可能會感受到清朝的一點氣息，可是，這說法我不同意，香港的味道，可能來自民國，可能來自宋朝，但不會來自清朝。香港人，有一種劫後餘生的溫柔，這決不會是外族統治的康雍乾時代所能遺留下來的。當然，更多人經歷殘酷和動盪後會變得麻木，但香港人沒有，香港人的溫柔和悲哀一直深藏在骨子裏。

怪獸家長為什麼痛苦？

羽仁未央的觀點，其實可以套用在香港的教育制度身上。我們以為好的教育制度應該「實用」和「有效率」，但是，很多家長其實明白，「尊重別人（孩子）的感情」是十分重要。這種矛盾，正是香港家長之所以特別痛苦的原因。你一方面要孩子跑得比別人快，一方面要體察到孩子另一種天性。香港家長，作為怪獸，其實是受了傷的怪獸。怪獸家長不得不承受痛苦，因為他們仍有一顆柔軟而受過傷害的心。這顆心，另外一些人已經失去。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]