國際親子台：為人父母的4C

第1個C： Care 關愛接納

我們要讓孩子感受到被接納，是完全被接納，不是局部被接納，更不是當孩子乖時就接納，不乖時就被拒諸門外。鼓勵孩子表達情緒，盡力去保護他能哭、能笑、能表達感受的空間，我們都需要感情的出口，才是個真正活生生的人，唯有情感被接納的孩子，才會懂得易地而處，成為有同理心的人。有安全的空間成長，孩子不用另覓方法吸引他人注意，自然能學習得更好、更專注。

第2個C： Consistency 可預測性

常言道，Rountine及界線設定對孩子是很重要的，兩者都不約而同幫助孩子對每日所發生的事，變得有可預測性，那孩子就不用每天在不同界線上掙扎或作出試探，亦不用多花無謂的精力作出估算。試想像，孩子每天也在誠惶誠恐中掙扎，擔心自己今天會不會又犯錯、明天這樣做會不會激怒誰，那孩子還能剩下多少心力專心學習呢？

第3個C： Choice 有選擇

孩子自18個月開始進入著名發展心理學家Erik Erikson的心理社會發展論 （Psychosocial Development Theory）中的「Autonomy vs. Shame/Doubt」階段，這時期的孩子希望建立的是「自主性」。如何協助孩子過渡這時期？正是讓孩子有自行作決定的機會。不要問一些根本不是給孩子選擇的問題：「夜啦，係時候走啦好唔好？」卻根本就沒有「唔好」的選項，這類問題，少問為妙。與其問「食埋這蘋果好唔好」，不如請孩子在果籃中自選喜歡吃的生果，起碼，這是一個真的選擇過程，這才是學習應有的歷程。

第4個C： Consequences 後果自負

既是自己作出的抉擇，自然要為自己的選擇負責。單單叫孩子「不要大叫」，結果只會令孩子叫得更起勁。真正讓孩子成長的過程是，教曉孩子思考時，先想想有沒有更好的方法，並了解這決定對其他人和事的影響，方才作選擇。只對孩子說「不要爭玩具」，不是教育。讓孩子明白長期霸着同一件玩具，會令其他小朋友沒有機會玩，更減少了大家一起開心玩的時刻，再讓孩子自己提出解決方法，如：我玩1分鐘後，交給另一個小朋友/ 我可以和他一起玩……當孩子能養成這個明白後果，對選擇負責的習慣，成長路途自然無往而不利。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第272期]