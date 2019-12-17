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Happy PaMa 教得樂 第272期

Happy Pa Ma

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與霸王龍歷險 化解綠洲危機

【明報專訊】《霸王龍︰永遠永遠在一起》改編自暢銷全球兒童繪本作家宮西達也恐龍系列作品，他的作品在全球累計銷量已達200萬冊以上。電影取材自《永遠永遠在一起》、《我愛你》和《我相信你》3部繪本，是《你看起來好像很好吃》動畫的同系列電影。

電影由《名偵探柯南》系列導演靜野孔文出任導演及監製，配樂邀請到《末代皇帝》、《御法度》的奧斯卡金像獎配樂大師坂本龍一加入，這也是他第一部於動畫電影界亮相的作品；動畫製作則由經驗豐富的手塚製作公司負責。而電影的香港粵語配音版更邀請到多名經驗豐富的配音員及DJ出演，包括曾聲演《幽遊白書》藏馬、《櫻桃小丸子》旁白的陳欣；《頭文字D》藤原拓海、《足球小將大電影》林源三的羅偉傑以及紫龍、Kirs、Kurt等一眾DJ朋友友情聲演客串。

故事講述冰河世紀即將到來，恐龍為了生存紛紛尋找綠洲。不敢飛的翼龍少女普娜，遇上了一隻吃素的霸王龍，誤打誤撞成為了旅伴。旅途中，為了幫助小三角龍點點回家，牠們經歷了一路的歡樂與冒險，成為彼此生命中最重要的朋友，最終亦幫助綠洲化解危機，戰勝白色惡魔龍！

■INFO

《霸王龍：永遠永遠在一起》

上映日期：12月19日（優先場12月14日起）

片長：97分鐘

語言：粵語配音

■送《霸王龍︰永遠永遠在一起》換票證

Medialink Entertainment Limited送出《霸王龍︰永遠永遠在一起》換票證予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲換票證3張。截止日期：12月24日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]

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