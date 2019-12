Frozen 2原聲大碟 唱遍白色魔雪奇緣

【明報專訊】神曲Let It Go的魔力大家都毋庸置疑,自2013《魔雪奇緣》(Frozen)動畫上映,全球票房勁收,更榮獲奧斯卡最佳動畫和最佳電影歌曲兩項殊榮。今年,Frozen狂熱再度回歸,《魔雪奇緣2》(Frozen 2)故事以揭開Elsa(愛莎)女王天生擁有神奇魔法之謎為主線,魔法背後的神秘力量更召喚愛莎,為阿德爾王國帶來新的威脅!愛莎聯同安娜、小白和基斯托夫再次展開驚險難忘的旅程,尋找影響王國命運的一個古老謎團真相。而《魔雪奇緣2》電影原聲大碟承接上季的高質素,收錄8首原創歌,由電影中的配音演員親自獻唱,更收錄由Panic! At The Disco、Kacey Musgraves及Weezer演繹當中3首曲目的片尾特別版本。主打歌Into The Unknown繼續由聲演Elsa女王的Idina Menzel主唱,更請來挪威Synth-Pop歌姬Aurora,一起再創神曲高峰。