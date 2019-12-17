副刊
Happy PaMa 教得樂 第272期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

Frozen 2原聲大碟 唱遍白色魔雪奇緣

【明報專訊】神曲Let It Go的魔力大家都毋庸置疑，自2013《魔雪奇緣》（Frozen）動畫上映，全球票房勁收，更榮獲奧斯卡最佳動畫和最佳電影歌曲兩項殊榮。今年，Frozen狂熱再度回歸，《魔雪奇緣2》（Frozen 2）故事以揭開Elsa（愛莎）女王天生擁有神奇魔法之謎為主線，魔法背後的神秘力量更召喚愛莎，為阿德爾王國帶來新的威脅！愛莎聯同安娜、小白和基斯托夫再次展開驚險難忘的旅程，尋找影響王國命運的一個古老謎團真相。而《魔雪奇緣2》電影原聲大碟承接上季的高質素，收錄8首原創歌，由電影中的配音演員親自獻唱，更收錄由Panic! At The Disco、Kacey Musgraves及Weezer演繹當中3首曲目的片尾特別版本。主打歌Into The Unknown繼續由聲演Elsa女王的Idina Menzel主唱，更請來挪威Synth-Pop歌姬Aurora，一起再創神曲高峰。

《魔雪奇緣2》電影原聲大碟推出普通版及精裝版，12月還會推出karaoke唱碟及黑膠唱片。粉絲們可以到各大數碼平台收聽（umhk.lnk.to/FROZEN2PC）。

■INFO

《魔雪奇緣2》實體原聲大碟

購買連結︰ushop.umwebzine.com/8743230.html

（買CD贈送《魔雪奇緣2》文具套裝）

查詢：http://www.facebook.com/UniversalMusicHongKong

■送《魔雪奇緣2》水晶球

Universal Music送出《魔雪奇緣2》水晶球予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額8個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月24日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第272期]

上 / 下一篇新聞

細蓉門派多 識食講究次序
細蓉門派多 識食講究次序
與時並進：雲吞減肥豬肉 湯底加羅漢果
與時並進：雲吞減肥豬肉 湯底加羅漢果
90後趙舜茹 辦社企遍佈23地 培訓邊緣婦女 用攝影說故事
90後趙舜茹 辦社企遍佈23地 培訓邊緣婦女 用攝影說故事
後記：身體現警號 練跑重整人生
後記：身體現警號 練跑重整人生
直立琴靠「高」奏出響亮妙韻
直立琴靠「高」奏出響亮妙韻
知多啲：日本琴自家生產部件 精準度高
知多啲：日本琴自家生產部件 精準度高
保養貼士：琴膽可放防蟲劑
保養貼士：琴膽可放防蟲劑
買物情報：豆丁派對戰衣 「經典藍」搶鏡
買物情報：豆丁派對戰衣 「經典藍」搶鏡
投入冰雪女王 藍調國度
投入冰雪女王 藍調國度
本周FOCUS．採訪手記：親子生意競爭大 創業容易守業難
本周FOCUS．採訪手記：親子生意競爭大 創業容易守業難
活動推介：為狗狗做善事 親子新年「行大運」
活動推介：為狗狗做善事 親子新年「行大運」
活動推介：為全能媽媽打打氣 親子運動會齊玩樂
活動推介：為全能媽媽打打氣 親子運動會齊玩樂
重要日子提提你：
重要日子提提你：
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：薑餅屋打卡 訪精靈村 夾公仔 佳節擦大餐玩個夠
好去處：薑餅屋打卡 訪精靈村 夾公仔 佳節擦大餐玩個夠
精靈派禮物 雪糕屋發「甜」夢
精靈派禮物 雪糕屋發「甜」夢
嘗盡各國美食 聖誕老人有「禮」
嘗盡各國美食 聖誕老人有「禮」
家家有禮：聖誕叮叮派對 賞電車收藏
家家有禮：聖誕叮叮派對 賞電車收藏
與熊熊共度英倫聖誕
與熊熊共度英倫聖誕
聖誕禮物：爸媽準備貼心禮物 化身聖誕老人送驚喜
聖誕禮物：爸媽準備貼心禮物 化身聖誕老人送驚喜
好去處：與Pokémon同玩同眠 捉住精靈陪度假
好去處：與Pokémon同玩同眠 捉住精靈陪度假
DIY：糖果砌出快樂 自製可愛薑餅屋 分甘同味好簡單
DIY：糖果砌出快樂 自製可愛薑餅屋 分甘同味好簡單
家家有禮：鬼馬emoji帶來歡樂聖誕
家家有禮：鬼馬emoji帶來歡樂聖誕
與霸王龍歷險 化解綠洲危機
與霸王龍歷險 化解綠洲危機
背山傲海：學校高材≠明日人才
背山傲海：學校高材≠明日人才
國際親子台：為人父母的4C
國際親子台：為人父母的4C
小學雞媽媽：艱難日子來點幽默
小學雞媽媽：艱難日子來點幽默
半職爸爸：尊重孩子感情是最重要的事
半職爸爸：尊重孩子感情是最重要的事
半個瑞典人：孩子擁有同等價值
半個瑞典人：孩子擁有同等價值
客座隨筆：兒子性教育 爸爸是最佳人選
客座隨筆：兒子性教育 爸爸是最佳人選
多元導航：了解缺課背後原因
多元導航：了解缺課背後原因
教大GPS：家校合作「過火」 或有反效果
教大GPS：家校合作「過火」 或有反效果
團結毒斑蝶 飛千里來港過冬
團結毒斑蝶 飛千里來港過冬
知多啲：假斑蝶扮有毒保命
知多啲：假斑蝶扮有毒保命
活動推介：9歲起可當蝴蝶普查員
活動推介：9歲起可當蝴蝶普查員