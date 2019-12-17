家家有禮：鬼馬emoji帶來歡樂聖誕

此外，鬼馬的emoji小隊更變身圓滾滾的可愛表情雪球，大家只需於商場內消費滿100元即可在指定日子參加滾雪球遊戲，獲得指定分數有機會贏取emoji禮品。於12月22至25日，雪國小店將會有「emoji快樂大使」大派CoCo Berry雪糕球，12歲以下小朋友只需出示emoji冬日小鎮裝飾照片，即可獲免費CoCo Berry雪糕球。

■INFO

ac × emoji 冬日小鎮

日期︰即日至2020年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰ac香港仔中心

查詢︰2553 0860

■送emoji磁石套裝及廚房套裝

ac香港仔中心送出限量emoji磁石套裝及廚房套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月24日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第272期]