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Happy PaMa 教得樂 第272期

Happy Pa Ma

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家家有禮：鬼馬emoji帶來歡樂聖誕

【明報專訊】聖誕將至，位於香港仔中心的ac為大家送上全港首個emoji冬日小鎮，以濃濃的歐陸聖誕氣氛及笑臉百出的emoj作為聖誕主題裝飾，為大小朋友送上歡笑及祝福。在emoji冬日小屋前，薑餅人和小雪人已準備一起開聖誕派對。逾5米高的聖誕樹旁邊還排列着各個打扮鬼馬的聖誕emoji，其中的心心眼emoji巨型燈箱更是焦點所在，配合多組於水池上的水燈，在水池映照出獨特的光影效果。

此外，鬼馬的emoji小隊更變身圓滾滾的可愛表情雪球，大家只需於商場內消費滿100元即可在指定日子參加滾雪球遊戲，獲得指定分數有機會贏取emoji禮品。於12月22至25日，雪國小店將會有「emoji快樂大使」大派CoCo Berry雪糕球，12歲以下小朋友只需出示emoji冬日小鎮裝飾照片，即可獲免費CoCo Berry雪糕球。

■INFO

ac × emoji 冬日小鎮

日期︰即日至2020年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰ac香港仔中心

查詢︰2553 0860

■送emoji磁石套裝及廚房套裝

ac香港仔中心送出限量emoji磁石套裝及廚房套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月24日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第272期]

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