DIY：糖果砌出快樂 自製可愛薑餅屋 分甘同味好簡單

文︰許朝茵

小模特兒︰Eden

聖誕節是大吃大喝的日子，愛美的媽媽們，暫且放下卡路里計算表，好好享受美食吧！今次烘焙導師吳嘉兒（Karrie） 所教的薑餅屋，以牛油肉桂曲奇為主，加上滿滿的糖霜、朱古力、軟糖及棉花糖，莫說是小孩子，大人見到也覺吸引。

■DIY薑餅屋

王室糖霜（蛋白糖霜）

材料：

˙蛋白粉……10克

˙糖粉……250克

˙水……40毫升

˙裝飾用糖果（備用）

做法：

糖粉及蛋白粉過篩，之後加入水，用電動打蛋器高速打約5分鐘，然後放入唧袋備用。

薑餅屋

材料：

˙牛油……90克

˙糖粉……90克

˙雞蛋……1隻

˙蜜糖……15克

˙肉桂粉……3茶匙

˙低筋麵粉……225克

準備工作：

˙牛油室溫放軟

˙麵粉及糖粉過篩備用

˙預熱焗爐至170℃

做法：

（1）在軟化了的牛油加入糖粉，再用電動攪拌器打發至鬆軟膨脹。

（2）拌入雞蛋和蜜糖，繼續打發至軟綿。

（3）再加入麵粉及肉桂粉，用膠刮輕手拌勻，成一麵糰。

（4）將麵糰拿出放在牛油紙上，再在麵糰上鋪上牛油紙，用擀麵棍滾壓成為約3毫米厚度的麵糰餅，然後放入冰箱冷藏約10至15分鐘。

（5）從冰箱取出麵糰，切出所需之形狀，如牆身、屋頂等組件後，放在鋪了矽膠烤盤墊或牛油紙的焗盤上，過程要小心，別弄壞曲奇形狀。然後放入已預熱焗爐中，焗約20分鐘。

（6）取出已焗好的曲奇，稍為放涼，之後用皇室糖霜為「屋頂」作裝飾及作「膠水」把薑餅屋各組件拼合起來。

（7）用王室糖霜及各式糖果，隨意點綴薑餅屋。

拌麵粉忌打圈

牛油要在室溫放軟身，若天氣太冷時，可放入微波爐加熱10秒。牛油軟身後加糖粉打發，要打至呈奶白色，曲奇才會香脆。而在步驟3中加入麵粉及肉桂粉後，當使用膠刮拌勻時，不要以打圈方式攪拌，最好以直切的方式拌勻，可避免麵糰起筋，令曲奇變得不夠鬆化。

■導師簡介

從小已愛上烘焙的Karrie，曾到韓國學習韓式唧花蛋糕，現為Miss Sweety Bakery的創辦人及導師，開班教授各種得意新穎的立體蛋糕及糕點。

■INFO

Miss Sweety Bakery

查詢︰6764 9278

詳情︰http://www.facebook.com/miss.sweety

[Happy PaMa 教得樂 第272期]