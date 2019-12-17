好去處：與Pokémon同玩同眠 捉住精靈陪度假

文︰顏燕雯

小模特兒︰Zoey Hoo

今年香港黃金海岸特意邀請紅遍亞洲的Pikachu率領一眾Pokémon，包括今年初新登場的Pokémon劍／盾角色——炎兔兒、敲音猴及淚眼蜥特別來到香港。想「捕捉」牠們？可以先到香港黃金海岸酒店來個小旅行。「Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃」中的Pokémon為主題的海景露台客房佈滿各小精靈，陪伴大家一同放假；小住客更可暢玩Pokémon充氣滑梯、迷宮陣等多項遊戲及參與「Pokémon環保袋工作坊」，而逢周六、12月24至28日及31日更有特備節目，Pikachu將於晚上現身大堂與大家抱抱呢！

過三關做寶可夢大師

在酒店未玩夠？小小訓練員記得請爸媽帶你到鄰近的黃金海岸商場，繼續接受訓練！除了可以跟巨型Pikachu合照，只需讚好黃金海岸商場facebook及追蹤Instagram，即可參加黃金海岸商場的「黃金海岸道館訓練營」三大關卡，看看能否成為寶可夢大師！

■INFO

◆香港黃金海岸酒店Pokémon道館訓練員聖誕住宿計劃

日期︰即日至2020年1月1日

訂房及查詢︰2452 8833

◆黃金海岸商場「黃金海岸道館訓練營」

日期︰即日至2020年1月1日

時間︰中午12:00至晚上10:00

地點︰黃金海岸商場中庭

[Happy PaMa 教得樂 第272期]